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ВСУ нанесли удар по Луганску

ВСУ совершили обстрел Луганска

0:52
Происшествия

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли по Луганску удар кассетными боеприпасами. В результате удара возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

ВСУ совершили обстрел Луганска
Фото: freepik.com by vector_corp is licensed under public domain

По предварительным данным сгорела бумажная фабрика, пожар был на площади 900 м2, однако жертв удалось избежать. 

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Луганске сработала система противовоздушной обороны при повторной атаке на город.

О типе боеприпасов, которые были использованы ВСУ, не сообщается, однако, скорее всего, это были ракеты HIMARS, или Storm Shadow. Обычные артиллерийские снаряды при обстрелах Луганска, который расположен вдали от линии фронта, давно уже не используются. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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