Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли по Луганску удар кассетными боеприпасами. В результате удара возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.
По предварительным данным сгорела бумажная фабрика, пожар был на площади 900 м2, однако жертв удалось избежать.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Луганске сработала система противовоздушной обороны при повторной атаке на город.
О типе боеприпасов, которые были использованы ВСУ, не сообщается, однако, скорее всего, это были ракеты HIMARS, или Storm Shadow. Обычные артиллерийские снаряды при обстрелах Луганска, который расположен вдали от линии фронта, давно уже не используются.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.