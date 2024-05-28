Сэндвич с помидором, перцем и сыром: этот бутерброд можно приготовить за считанные минуты

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Быстрый завтрак: сэндвич на гриле

0:54
Еда

Многие из нас предпочитают бутерброды на завтрак, поскольку их легко приготовить, в то же время это очень сытный перекус.

Быстрый завтрак: сэндвич на гриле
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот соблазнительный бутерброд можно приготовить за считанные минуты, в нём много сыра, овощей и приправ. 

Ингредиенты

  • 1 кубик тёртого сыра
  • 2 ломтика чёрного хлеба
  • Щепотка соли
  • 1 чайная ложка сливочного масла
  • 1/4 нарезанного лука
  • Щепотка специй
  • 1/2 нарезанного помидора
  • 1/2 нарезанного зелёного перца
  • Щепотка красного перца чили

Приготовление

  1. Возьмите 2 куска хлеба и намажьте их сливочным маслом.
  2. На один кусок хлеба положите тёртый сыр, нарезанный перец, лук, помидоры, соль, красный перец чили, посыпьте специями, накройте другим куском хлеба.
  3. Поджарьте в гриль-тостере.
Сэндвич с ветчиной и сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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