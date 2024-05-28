Сэндвич с помидором, перцем и сыром: этот бутерброд можно приготовить за считанные минуты

Быстрый завтрак: сэндвич на гриле

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас предпочитают бутерброды на завтрак, поскольку их легко приготовить, в то же время это очень сытный перекус.

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот соблазнительный бутерброд можно приготовить за считанные минуты, в нём много сыра, овощей и приправ.

Ингредиенты

1 кубик тёртого сыра

2 ломтика чёрного хлеба

Щепотка соли

1 чайная ложка сливочного масла

1/4 нарезанного лука

Щепотка специй

1/2 нарезанного помидора

1/2 нарезанного зелёного перца

Щепотка красного перца чили

Приготовление

Возьмите 2 куска хлеба и намажьте их сливочным маслом. На один кусок хлеба положите тёртый сыр, нарезанный перец, лук, помидоры, соль, красный перец чили, посыпьте специями, накройте другим куском хлеба. Поджарьте в гриль-тостере.