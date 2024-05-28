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Перманентный макияж: риски и последствия, о которых нужно знать

Пять рисков, связанных с перманентным макияжем

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Проснуться и сразу выглядеть красивой — мечта многих девушек, ради которой они делают наращивание ресниц и перманентный макияж. Перманентный макияж позволяет выглядеть накрашенной в любых обстоятельствах, но эта процедура вызывает множество споров и не является полностью безопасной. Перед тем как решиться на серьезную процедуру, важно учитывать возможные риски и последствия.

Пять рисков, связанных с перманентным макияжем
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Потеря цвета: изначально тщательно подобранный оттенок может со временем измениться. Через год-полтора модные пудровые оттенки могут стать красноватыми, а темные — синеватыми.

Шрамы: популярная техника татуажа бровей — микроблейдинг — создает эффект натуральных волосков, но пигмент вводится через маленькие надрезы на коже. Эти надрезы иногда заживают неправильно, превращаясь в небольшие шрамы.

Аллергия: цветной пигмент содержит вещества, на которые кожа может среагировать непредсказуемо, вызывая отторжение и воспаление. Перед процедурой необходимо провести тест на аллергическую реакцию. Профессиональные мастера всегда делают это до полноценного татуажа.

Неудачная форма: результат процедуры может не соответствовать ожиданиям клиента. Слишком темный пигмент, резкая форма, брови выше или ниже естественных могут смотреться странно и портить общий образ. То же самое может произойти с губами — заметный контур или неподходящий цвет могут испортить внешность.

Неправильное заживление: успех татуажа зависит не только от мастера, но и от клиента. Несоблюдение рекомендаций специалиста до и после процедуры может привести к неправильному заживлению. В результате могут образоваться корочки, потеряться пигмент и появиться проплешины. Поэтому важно четко следовать всем советам и предписаниям мастера.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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