Телеведущая Ванесса Уэлч проглотила муху, чтобы та не мешая ей вести прямой эфир

Телеведущая Ванесса Уэлч съела муху на глазах телезрителей

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая новостей Ванесса Уэлч необычным способом избавилась от назойливого насекомого в прямом эфире.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ведущая новостей на местном телеканале Boston25 во время прямого эфира съела муху, когда та село ей на лицо.

Видео с проглатыванием крылатого насекомого завирусилось в сети. На кадрах видно, что муха сначала садится рядом с глазом женщины, а затем залетает ей в рот. Звезда ТВ не подала виду и продолжила как ни в чём не бывало вести телепередачу.

Зрители были восхищены самоотверженностью и выдержкой телеведущей и призвали поднять героине ролика заработную плату.

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