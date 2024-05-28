Телеведущая Ванесса Уэлч проглотила муху, чтобы та не мешая ей вести прямой эфир

Ведущая новостей Ванесса Уэлч необычным способом избавилась от назойливого насекомого в прямом эфире.
Ведущая новостей на местном телеканале Boston25 во время прямого эфира съела муху, когда та село ей на лицо.
Видео с проглатыванием крылатого насекомого завирусилось в сети. На кадрах видно, что муха сначала садится рядом с глазом женщины, а затем залетает ей в рот. Звезда ТВ не подала виду и продолжила как ни в чём не бывало вести телепередачу.
Зрители были восхищены самоотверженностью и выдержкой телеведущей и призвали поднять героине ролика заработную плату.
Ранее Станислава Садальского восхитило новое шоу на российском ТВ.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.