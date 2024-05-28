Возвращение легенды: новые "Волги" заполнят российские дороги уже этой осенью

Выпуск обновленных автомобилей "Волга" начнется осенью 2024 года

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АО "Производство легковых автомобилей", арендующее мощности ГАЗ, начнет выпуск обновленных автомобилей "Волга" в базовой комплектации.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke is licensed under CC-BY-SA-3.0

Как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, к осени 2024 года станет известно больше о номенклатуре и ценах на эти автомобили. Завод обладает достаточными мощностями для производства необходимого количества машин.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил современный дизайн новых моделей, но подчеркнул важность локализации производства, особенно для элементов, не требующих сложных технологий. Цель — максимально использовать отечественные комплектующие в производстве автомобилей "Волга".