АО "Производство легковых автомобилей", арендующее мощности ГАЗ, начнет выпуск обновленных автомобилей "Волга" в базовой комплектации.
Как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, к осени 2024 года станет известно больше о номенклатуре и ценах на эти автомобили. Завод обладает достаточными мощностями для производства необходимого количества машин.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил современный дизайн новых моделей, но подчеркнул важность локализации производства, особенно для элементов, не требующих сложных технологий. Цель — максимально использовать отечественные комплектующие в производстве автомобилей "Волга".
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.