Подспорье любому старику: эти породы собак идеально подходят пенсионерам

Кинологи назвали породы собак для пенсионеров

3:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — замечательные компаньоны для людей любого возраста, включая пенсионеров.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выбор подходящей породы, учитывая запросы и возможности пожилого человека, может быть сложной задачей. Важно принять во внимание размер, возраст и темперамент собаки, её потребности в уходе и другие важные особенности.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие породы:

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Многие пожилые люди выбирают кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Это умная и спокойная собака, которая прекрасно адаптируется к уровню активности своего хозяина: она будет довольна как длительными прогулками и играми, так и тихими днями дома.

Эти очаровательные спаниели, даже в зрелом возрасте, напоминают щенков. Они хорошо поддаются дрессировке и более терпеливы, чем многие мелкие породы. Их длинная шелковистая шерсть требует расчесывания несколько раз в неделю, а уши нуждаются в регулярной чистке.

Мопс

Мопсы отличаются покладистым характером, хотя могут проявить упрямство, если их игнорировать. Они обожают своих хозяев и стремятся им угодить, предпочитая лежать на диване, что удобно для пожилых людей с ограниченной подвижностью.

Эта порода в целом очень спокойна и редко лает, но склонна храпеть. Уход за мопсом несложен: его короткая шерсть не требует частого вычесывания, но из-за линьки нужно будет часто убирать дом.

Вельш-корги пемброк

Более активным пожилым людям, любящим ежедневные прогулки, подойдут вельш-корги пемброк. Эти умные и общительные собаки живут ради внимания человека и легко поддаются тренировке.

Изначально выведенные как пастушьи собаки, корги любят долгие прогулки и являются отличными сторожевыми псами. Ухаживать за ними просто: регулярное вычесывание шерсти помогает избежать её попадания на мебель и ковры.

Мальтийская болонка

Мальтийская болонка заслуженно носит звание "карманной собачки", ведь её вес редко превышает четыре килограмма. Ласковая и общительная, эта порода любит дремать на коленях хозяина и наслаждается вниманием, которое могут предоставить пожилые люди, проводящие много времени дома.

Этой породе не нужны интенсивные упражнения: достаточно коротких прогулок и игр в помещении. Болонки часто используются как собаки-терапевты, благодаря своей чуткости к эмоциям человека.

Несмотря на милую внешность, это бесстрашные и бдительные питомцы, которые хорошо поддаются тренировке. Их шелковистая белая шерсть не линяет, но требует ежедневного расчесывания и еженедельного купания.

Французский бульдог

Французский бульдог — игривая и дружелюбная порода, которая легко адаптируется к жизни в квартире. Даже одинокие пенсионеры, находясь рядом с этой жизнерадостной собакой, забудут о грусти.

Эти собаки энергичны, но не требуют больших физических нагрузок: из-за укороченной мордочки и строения тела им недостаёт выносливости, поэтому достаточно недолгих прогулок. Уход за ними несложен: короткая и блестящая шерсть легко расчесывается и почти не линяет.