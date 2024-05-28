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Страхование для дачников: важные аспекты, которые следует учесть при выборе и оформлении полиса

Депутат Госдумы Никита Чаплин дал советы по страхованию дачных объектов

2:47
Страхование

Правильно оформленный страховой полис — это гарантия того, что дачник получит компенсацию в случае ущерба своему дому или участку, отмечает депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью aif.ru. Процедура оформления полиса проста, однако, именно точность и корректность составления документа определяют, будет ли выплачена компенсация при наступлении страхового случая. Любая небрежность может привести к отказу в выплате.

Депутат Госдумы Никита Чаплин дал советы по страхованию дачных объектов
Фото: unsplash.com by Olu Eletu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Объект страхования

Застраховать можно дом, садовые постройки, а в некоторых случаях и участок. В полисе должны быть указаны конкретные объекты с кадастровыми номерами и стоимостью.

Перечень рисков

Страхование обычно включает разрушение от пожара, стихийных бедствий (наводнение, землетрясение), удар молнии, град, взрыв бытового газа, противоправные действия третьих лиц, падение самолета или деревьев, наезд транспорта. В полисе должен быть указан полный список таких событий. Компенсация выплачивается только при наступлении одного из них.

Страхование титула

При покупке земельного участка и дома стоит оформить страхование риска утраты титула. Это особенно важно, если у недвижимости сложная история и возможны оспаривания сделок, заключенных ранее. В отличие от других видов страхования, такой полис защищает от проблем, которые уже возникли в прошлом, но ещё не проявили себя. Объектом защиты выступает право (титул), которое переходит от прежнего владельца к новому.

Официальность

Страховать можно только зарегистрированные объекты, которые стоят на учёте и известны государству. Исключение составляют объекты незавершённого строительства, на которые также можно оформить полис.

Стоимость страховки

Минимальная стоимость полиса для дачника составляет 20 тыс. рублей, по оценкам Чаплина. Цена зависит от суммы возмещения, количества рисков и множества факторов, таких как материалы строительства, система отопления, соблюдение противопожарных норм, наличие охраны, тип забора, а также оперативность приезда пожарных и доступ к источникам воды.

Действия при наступлении страхового случая

Для получения выплаты страховое событие должно быть зафиксировано властями. Если дачник не вызвал МЧС или полицию и не получил соответствующих документов, страховая компания может отказать в выплате. Также важно своевременно уведомить страховщика о происшествии в сроки, указанные в полисе.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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