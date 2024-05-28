Определены регионы и профессии с самыми высокими средними зарплатами

Самые высокие зрплаты получают нефтяники и айтишники

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках подготовки проекта нового налового законодательства и введения прогрессивной шкалы налогообложения в Росстате подсчитали, в каких регионах и в каких профессиях получают самые высокие средние зарплаты.

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Согласно данным Росстата, в феврале этого года только в двух регионах России средняя зарплата превышала 150 тысяч рублей: на Чукотке она составила 162,5 тысячи рублей, а в Магадане — около 150 тысяч.

Если ориентироваться на эти данные и рекомендации депутатов, то прогрессия по НДФЛ может начаться, когда доход работника превысит 150 тысяч рублей (по январским данным Росстата) или 157 тысяч рублей (по февральским данным).

В целом по России средняя зарплата по профессиям превышает эти планки у финансистов (195 тысяч рублей), производителей табака и нефтяников (по 193 тысячи рублей), а также у IT-специалистов (157 тысяч рублей).

Параметры распределения налоговой ставки ещё неизвестны. Общая суть предложений сводится к тому, что больший доход будет облагаться налогом выше 13%, многодетным семьям будут налоговые вычеты, повышение налоговых ставок не будет затрагивать доходы бойцов СВО, а также самозанятых.