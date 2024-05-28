Узнали в ЖКХ, зачем они отключают горячую воду летом, можно ли от этого отказаться или хотя бы сократить

Эксперт по ЖКХ Крохин: минимально возможный срок отключения горячей воды — 8 дней

5:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждое лето — одно и то же: плановые отключения горячего водоснабжения. XXI век, неужели без них никак не обойтись? На эту тему Pravda.Ru расспросила председателя Союза жилищных организаций Москвы, члена комитета по ЖКХ ТПП РФ, юриста Константина Крохина.

Фото: ГКУ МО "Агентство развития коммунальной инфраструктуры" is licensed under public domain

"Можно, — ответил он. И даже объяснил, как: — Можно просто взять и переехать в Африку или в Грецию, или, как я уже сказал, в Италию, где нет отопления, и никаких централизованных испытаний не проводится, и жить там".

Проблему можно решить и дешевле: "Нормальные люди покупают себе обогреватели на 10 дней, если им это надо. У кого нет денег на обогреватель, ходят к родственникам и так далее".

Эксперт рассказал, чем занимаются коммунальщики в то самое время, когда жильцы страдают без горячей воды, — они проводят гидравлические испытания труб. "Как любую технику — автомобиль, автобус, газовую плиту — их необходимо проверять, проводить хотя бы раз в год техническое обслуживание. В чём заключается техническое обслуживание? В осмотре и проверке надёжности, в выявлении дефектов. И вторая часть — если дефекты обнаружены, их необходимо до начала отопительного сезона устранить", — пояснил он.

"Отсекается дом и в подводящих трубах, включая магистральные, даётся повышенное рабочее давление. Тем самым гидравлическими испытаниями выявляются протечки. То есть на каком-то участке произошло снижение давления — значит, есть протечка, её надо искать. Существуют методы дистанционного поиска, существуют роботы, но они не распространены массово, поэтому люди ищут методом научного тыка: упало давление на участке — приехала бригада, начала копать, или там уже провалился автомобиль, уже и так видно, где кипяток. Вот так выкопали, этот участок опасный трубы вырезали, сварили и заново закопали", — привёл пример Крохин.

Затем проверяются внутридомовые сети. По такому же алгоритму, но не настолько высоким давлением: "Потому что как только ты даёшь больше пяти атмосфер, у всех всё прорывает. Поэтому символически проводятся вот эти испытания, а в большинстве случаев не делаются до следующей аварии".

"Три месяца это продолжается. Бригады ремонтные тепловых компаний не могут одновременно — их же не миллион человек, их определённое количество, которые работают по участкам. И на каждый крупный город составляется график отключений, который публикуется населению, чтобы люди знали, что у них в августе, у этих — в мае, у этих — в июне не будет горячей воды. Всё это делается для того, чтобы успеть в тёплый сезон, до 1 сентября, официальной даты начала отопительного сезона (где-то он начинается позже, раньше — вряд ли), чтобы до этого успеть продиагностировать и отремонтировать", — подытожил юрист.

"Собственно, на это и идут где-то две недели, в Москве — это 10 дней, есть города, где 21 день, раньше был месяц. В зависимости от того, какое состояние теплохозяйства — труб прежде всего, — добавил он. — Вот Москва много строит, много труб меняет, она может себе позволить 10 дней. Допустим, Хабаровск меньше строит, и значит, у них это подольше будет".

Отказаться от ежегодных плановых отключений российское ЖКХ с его максимально централизованными системами теплоснабжения не может, признал эксперт. "То есть, по-хорошему, по какому пути идёт Европа, и на самом деле это правильный путь, но России это не грозит — там делаются не централизованные теплоцентрали, а, скажем, либо квартальные, когда одна котельная, например, в Берлине, у которой есть пеллеты — это такая древесная стружка, которая спрессована; и вот у них один небольшой котел, как на даче, вот он, допустим, девять 9- или 5-этажных домов отапливает. Понятно, что при такой системе нет необходимости что-то отключать", — объяснил он.

"Но у нас чтобы так сделать, надо менять концепцию строительства, надо отказываться от человейников, надо отказываться от индустриального характера урбанистики. У нас города при заводах — как это было в принципе, так это и осталось. Условно говоря, сейчас заводов нет, но города остались, и очень сложно их трубы, их распределение магистралей, дорог — всё это перекинуть ради того, чтобы людям 10 дней не отключали", — констатировал Крохин.

По его прогнозам, всё, на что можно рассчитывать — постепенное, в течение 10-20 лет, сокращение продолжительности отключений горячей воды. Минимально возможный срок обещает "МОЭК" в Москве — восемь дней.

"Поэтому ближайшее наше счастье — это 8 дней, а в других регионах — дай бог им до 10 дойти", — заключил специалист.

Сократить сроки отключения горячей воды пока невозможно