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Дерматологи из США рассказали, что меланомы чаще всего проявляются в виде несимметричных родинок с неровными краями

Среди признаков меланомы дерматологи назвали большой размер родинки и неровные края

0:57
Здоровье

Большие, неоднотонные родинки с неровными краями могут свидетельствовать о раке кожи.

Среди признаков меланомы дерматологи назвали большой размер родинки и неровные края
Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дерматологи из США Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда заявили изданию Daily Mail, что большинство видов меланомы чаще всего проявляются в виде несимметричных родинок с неровными краями.

Родинки могут состоять из скопления клеток кожи, которые называются меланоцитами (пигментные клетки, которые содержат меланин). Из них образуются злокачественные опухоли.

Насторожить должны неоднородные по цвету родинки. Врачи рассказали, что около 20-30% случаев меланомы развиваются в уже имеющихся кожных образованиях.

Ещё один признак меланомы — увеличение родинки. Специалисты сообщили, что "безопасные" родинки по размеру обычно не превышают горошину.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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