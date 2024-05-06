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Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Делимся советами любителям петунии

2:01
Садоводство » Цветы

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Фото: flickr.com by Greg Goebel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первым шагом в создании шара из петунии является выбор подходящего сорта цветка. Лучше всего подойдут компактные и пышные сорта, такие как "Миллион Беллс" или "Суперколор". Также важно выбрать крепкие и здоровые растения, чтобы они хорошо перенесли процесс формирования.

Для формирования шара из петунии потребуется специальная сетка или каркас. Его можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из проволоки. Сетка должна иметь достаточное количество ячеек для того, чтобы растения могли прорасти через нее.

После того, как сетка или каркас установлены, можно приступать к посадке растений. Растения следует высаживать через каждую ячейку сетки, оставляя между ними примерно 10-15 см. Это позволит растениям хорошо разрастаться и заполнить всю поверхность шара.

Важно следить за тем, чтобы растения были равномерно распределены по всей поверхности шара. Для этого можно периодически поворачивать сетку или каркас и корректировать положение растений.

После того, как все растения высажены, необходимо обеспечить им правильный уход. Регулярно поливайте шар из петунии, следите за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной. Также рекомендуется удобрять растения раз в 2-3 недели, используя универсальное удобрение для цветущих растений.

Важным моментом при формировании шара из петунии является обрезка. Чтобы растения не переросли и сохраняли красивую форму, регулярно удаляйте отцветшие цветы и обрезайте слишком длинные побеги.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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