Теннисист Медведев рассказал о причинах снятия с турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, из-за чего не будет доигрывать четвертьфинальный матч против спортсмена из Чехии Иржи Легечки на турнире серии "Мастерс", который проходит в Мадриде.
По его словам, ему не позволяет здоровье.
Российский теннисист, получивший на турнире третий номер посева, в середине первого сета в матче с Легечкой попросил медицинский тайм‑аут, однако вернулся на корт.
Первая партия закончилась со счетом 6:4 в пользу чеха, после этого Медведев снялся с соревнований. Оказалось, что у него травма бедра, пишет "Матч ТВ".
"Я надеюсь, что завтра или послезавтра мне сделают МРТ, чтобы посмотреть, что случилось", — сказал теннисист.
Добавим, что в полуфинале турнира у Легечки будет противник Феликс Оже‑Аллясим.
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