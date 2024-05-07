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Теннисист Медведев рассказал о причинах снятия с турнира в Мадриде

Теннисист Медведев шестой раз за карьеру снялся по ходу матча

0:55
Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, из-за чего не будет доигрывать четвертьфинальный матч против спортсмена из Чехии Иржи Легечки на турнире серии "Мастерс", который проходит в Мадриде.

Теннисист Медведев шестой раз за карьеру снялся по ходу матча
Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, ему не позволяет здоровье.

Российский теннисист, получивший на турнире третий номер посева, в середине первого сета в матче с Легечкой попросил медицинский тайм‑аут, однако вернулся на корт.

Первая партия закончилась со счетом 6:4 в пользу чеха, после этого Медведев снялся с соревнований. Оказалось, что у него травма бедра, пишет "Матч ТВ".

"Я надеюсь, что завтра или послезавтра мне сделают МРТ, чтобы посмотреть, что случилось", — сказал теннисист.

Добавим, что в полуфинале турнира у Легечки будет противник Феликс Оже‑Аллясим.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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