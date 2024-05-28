Чем обработать картофель от совки

Избавляемся от совки в огороде

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Картофель является одним из самых популярных овощей в мире. Он богат не только вкусом и питательными веществами, но и является важным источником пищи для многих людей. Однако, как и любое другое растение, картофель подвержен атаке вредителей, в том числе и совки.

Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Совка - это насекомое, которое питается листьями и стеблями картофеля, а также может повредить корнеплоды. Ее присутствие на картофельном поле может привести к значительным урожайным потерям. Поэтому важно знать, как обработать картофель от совки, чтобы защитить свой урожай.

Существует несколько способов борьбы с совкой на картофеле. Один из них - это применение химических инсектицидов. Однако, такой метод может быть опасен для окружающей среды и здоровья человека, поэтому лучше использовать его только в крайних случаях.

Более безопасным и эффективным способом является применение биологических препаратов. Они содержат микроорганизмы, которые являются естественными врагами совки и не наносят вреда окружающей среде. Такие препараты можно приобрести в специализированных магазинах или заказать у производителей.

Также существует ряд народных средств, которые помогают бороться с совкой на картофеле. Например, можно использовать настойку чеснока или перца, которые отпугивают насекомых своим запахом. Также можно посадить рядом с картофельными кустами растения, которые отталкивают совок, например, мяту или ромашку.

Однако, помимо профилактических мер, важно также следить за состоянием картофельного поля. Совка предпочитает атаковать слабые и поврежденные растения, поэтому важно своевременно удалять больные и поврежденные кусты, а также следить за уровнем влажности почвы.

Важно также помнить, что борьба с совкой должна начинаться еще до посадки картофеля. Необходимо провести обработку семян специальными препаратами, которые защитят их от вредителей.