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Чем обработать картофель от совки

Избавляемся от совки в огороде

2:07
Садоводство » Вредители и болезни

Картофель является одним из самых популярных овощей в мире. Он богат не только вкусом и питательными веществами, но и является важным источником пищи для многих людей. Однако, как и любое другое растение, картофель подвержен атаке вредителей, в том числе и совки.

Избавляемся от совки в огороде
Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Совка - это насекомое, которое питается листьями и стеблями картофеля, а также может повредить корнеплоды. Ее присутствие на картофельном поле может привести к значительным урожайным потерям. Поэтому важно знать, как обработать картофель от совки, чтобы защитить свой урожай.

Существует несколько способов борьбы с совкой на картофеле. Один из них - это применение химических инсектицидов. Однако, такой метод может быть опасен для окружающей среды и здоровья человека, поэтому лучше использовать его только в крайних случаях.

Более безопасным и эффективным способом является применение биологических препаратов. Они содержат микроорганизмы, которые являются естественными врагами совки и не наносят вреда окружающей среде. Такие препараты можно приобрести в специализированных магазинах или заказать у производителей.

Также существует ряд народных средств, которые помогают бороться с совкой на картофеле. Например, можно использовать настойку чеснока или перца, которые отпугивают насекомых своим запахом. Также можно посадить рядом с картофельными кустами растения, которые отталкивают совок, например, мяту или ромашку.

Однако, помимо профилактических мер, важно также следить за состоянием картофельного поля. Совка предпочитает атаковать слабые и поврежденные растения, поэтому важно своевременно удалять больные и поврежденные кусты, а также следить за уровнем влажности почвы.

Важно также помнить, что борьба с совкой должна начинаться еще до посадки картофеля. Необходимо провести обработку семян специальными препаратами, которые защитят их от вредителей.

Вредитель совка. Не пропустите сроки обработки от совки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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