Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Чем можно заменить сливки для крема: два доступных варианта
Эксперт объяснил, почему использование более густого масла может быть ошибкой
Четыре бьюти-лайфхака, которые должна знать каждая девушка
L’Equipe: вратарь ПСЖ уйдёт из команды в случае перехода в клуб Сафонова
Хорошие соседи вишни будут способствовать её росту
Ветеринары ответили, сколько должна спать собака
Создатель "Русалочки" Джон Маскер высказался против политизации мультфильмов
Россиянам назвали правила для владельцев двух и более кошек
Спецпредложения на новостройки в Санкт-Петербурге: до 30% скидки и рассрочка без удорожания

В Санкт-Петербурге скидки на новостройки достигли 30%

2:31
Недвижимость

Спрос на новостройки в Санкт-Петербурге увеличился в предвкушении отмены льготной ипотеки, сообщает "Коммерсантъ". Многие клиенты стремятся приобрести жилье по старым условиям, в то время как застройщики стараются реализовать квартиры при сохраняющемся высоком спросе, предлагая скидки до 30%.

В Санкт-Петербурге скидки на новостройки достигли 30%
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Планы завершения или переформатирования льготных программ с 1 июля 2024 года заставляют всех участников рынка проявить активность. Застройщики стимулируют продажи с помощью специальных предложений и акций. В то же время некоторые потенциальные покупатели ждут, надеясь на снижение цен во второй половине года из-за снижения спроса.

Согласно коммерческому директору холдинга РСТИ Екатерины Немченко, конкуренция на первичном рынке усиливается. Застройщики привлекают клиентов скидками и акциями. Алия Ханбекова, руководитель отдела элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, отмечает, что популярными акциями являются рассрочка без удорожания и подарки в виде парковочных мест или кладовых. Прямые скидки на квартиры застройщики стараются избегать, но в некоторых проектах предлагают скидки до 20-30%.

На массовом рынке распространены постоянные скидки для партнеров, бюджетников и льготников, а также скидки при быстрой сделке и повторной покупке. Сезонные акции предлагают скидки до 20%, но они временно ограничены и распространяются на ограниченное количество квартир, сообщает Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований в компании "Главстрой Санкт-Петербург". В то же время застройщики разрабатывают программы лояльности, позволяющие покупателям получить часть покупки в виде баллов, которые можно использовать на покупку парковочных мест, кладовых или обменять на денежные средства.

Мария Орлова, коммерческий директор ГК "А101", отмечает, что рассрочка остается популярной среди покупателей. Этот вариант не полностью заменяет ипотеку, но является удобным для клиентов. Наиболее востребованными являются рассрочки с первоначальным взносом, который можно оплатить после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Делаем почву плодородной без использования навоза
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Последние материалы
Neurology: перечислены продукты, повышающие риски инсульта
В Санкт-Петербурге скидки на новостройки достигли 30%
Как получить социальный вычет: новые правила и изменения в 2024 году
Клубника повышает иммунитет и улучшает работу сердца
Избавляемся от совки в огороде
Луковый суп с картофелем: лёгкий, но при этом сытный
Холдинг "Автодом" планирует производить собственные автомобили
Правда о молоке: как его употребление влияет на вес?
Ислам Махачев: "Раньше было время Хабиба, но теперь настало моё”
В США актёры кино и театра получают образование в разных учебных заведениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников