Спецпредложения на новостройки в Санкт-Петербурге: до 30% скидки и рассрочка без удорожания

В Санкт-Петербурге скидки на новостройки достигли 30%

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на новостройки в Санкт-Петербурге увеличился в предвкушении отмены льготной ипотеки, сообщает "Коммерсантъ". Многие клиенты стремятся приобрести жилье по старым условиям, в то время как застройщики стараются реализовать квартиры при сохраняющемся высоком спросе, предлагая скидки до 30%.

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Планы завершения или переформатирования льготных программ с 1 июля 2024 года заставляют всех участников рынка проявить активность. Застройщики стимулируют продажи с помощью специальных предложений и акций. В то же время некоторые потенциальные покупатели ждут, надеясь на снижение цен во второй половине года из-за снижения спроса.

Согласно коммерческому директору холдинга РСТИ Екатерины Немченко, конкуренция на первичном рынке усиливается. Застройщики привлекают клиентов скидками и акциями. Алия Ханбекова, руководитель отдела элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, отмечает, что популярными акциями являются рассрочка без удорожания и подарки в виде парковочных мест или кладовых. Прямые скидки на квартиры застройщики стараются избегать, но в некоторых проектах предлагают скидки до 20-30%.

На массовом рынке распространены постоянные скидки для партнеров, бюджетников и льготников, а также скидки при быстрой сделке и повторной покупке. Сезонные акции предлагают скидки до 20%, но они временно ограничены и распространяются на ограниченное количество квартир, сообщает Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований в компании "Главстрой Санкт-Петербург". В то же время застройщики разрабатывают программы лояльности, позволяющие покупателям получить часть покупки в виде баллов, которые можно использовать на покупку парковочных мест, кладовых или обменять на денежные средства.

Мария Орлова, коммерческий директор ГК "А101", отмечает, что рассрочка остается популярной среди покупателей. Этот вариант не полностью заменяет ипотеку, но является удобным для клиентов. Наиболее востребованными являются рассрочки с первоначальным взносом, который можно оплатить после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.