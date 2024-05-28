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Укрепляет сердце и сосуды: чем ещё полезна клубника

Клубника повышает иммунитет и улучшает работу сердца

2:01
Здоровье

Клубника — вкусная и полезная ягода. Тем не менее, некоторым группам людей нужно быть осторожными.

Клубника повышает иммунитет и улучшает работу сердца
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Wolf

В чём польза клубники для здоровья

Клубника содержит много полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Например, фолиевая кислота, каротин, пектин, железо, йод, кальций, фосфор и марганец, фруктовые кислоты и витамины С, бета-каротин, Е, В9, РР, клетчатка.

Кроме того, в ягоде содержится большое количество фитохимических веществ, благодаря которым ягода обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Поэтому клубника благотворно влияет на организм человека.

Ягоды способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, укрепляют эластичность стенок сосудов, а также повышают иммунитет и помогают человеку быстрее восстановиться после болезни. Ускоряет обмен веществ и очищает организм от шлаков и токсинов, нормализует работу иммунной системы и пищеварения.

Йод, содержащийся в клубнике, способствует улучшению работы щитовидной железы. Обилие клетчатки помогает работе кишечника, а кальций укрепляет костную систему.

Кому нельзя есть ягоды

Избегать ягоды следует людям, склонным к аллергии, а также маленьким детям, беременным и кормящим женщинам. Кроме того, клубника может ухудшить состояние тех, кто страдает язвенной болезнью или гастритом, так как содержащиеся в ней кислоты раздражают слизистую оболочку желудка.

В целом, аллергия на клубнику обычно появляется в течение от нескольких минут до двух часов после еды.

Общие симптомы включают зуд, головокружение, кожную сыпь, одышку, кашель, тошноту, боль в животе, рвоту и диарею.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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