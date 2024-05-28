Голкипер ПСЖ уйдёт из клуба в случае трансфера Сафонова

L’Equipe: вратарь ПСЖ уйдёт из команды в случае перехода в клуб Сафонова

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нынешний голкипер "Пари Сен-Жермен" Арнау Тенас должен будет покинуть команду в случае перехода в нее нового вратаря, россиянина Матвея Сафонова.

Фото: Елена Галабаева

Сейчас Сафонов играет за футбольный клуб "Краснодар".

Издание L'Equipe пишет, что испанец хочет больше игрового времени и попросил отдать его в аренду, предпочтительно в Ла Лигу, так как если трансфер Сафонова состоится, он станет третьим выбором у главного тренера Луиса Энрике. Первым останется игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Кстати, спортивный директор "ПСЖ" Луис Кампос смотрит за игрой Сафонова уже долгое время и рассматривал возможность его подписания в "Сельту" несколько лет назад.

Переговоры между "ПСЖ" и "Краснодаром" по Сафонову уже на финальной стадии. Французы заплатят € 20 миллионов "Краснодару" за трансфер российского вратаря.