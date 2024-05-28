Ислам Махачев прокомментировал мнение о том, что он протеже Хабиба

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказал свое недовольство тем, что его сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым.
Он считает, что его победа в реванше с Александром Волкановски должна была повлиять на мнение болельщиков.
"Люди говорят, что я протеже Хабиба, но теперь у меня есть пояс и первое место в рейтинге P4P. Раньше было его время, но теперь настало моё", — проводит слова Махачева пресс-служба UFC.
Портал "Чемпионат" сообщает, что 1 июня на турнире UFC 302 Махачев будет биться против американца Дастина Порье. Последний бой Ислама прошел на турнире UFC 294 в Абу-Даби в октябре. Тогда Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Александра Волкановски.
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