Будите борова: сколько должна спать здоровая собака — неожиданная цифра

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Ветеринары ответили, сколько должна спать собака

1:30
Зоосфера » Собаки

Сон является важным фактором, влияющим на здоровье собаки.

Ветеринары ответили, сколько должна спать собака
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие владельцы домашних животных не знают, сколько времени нужно их питомцам для отдыха.

Человеку, например, требуется не менее восьми часов сна для полноценного восстановления сил. Кошки могут спать до 18 часов в сутки.

Сколько же сна необходимо собаке? Эксперты сходятся во мнении, что взрослые здоровые собаки спят минимум 12 часов, а некоторые могут отдыхать до 15 часов в сутки.

Эти показатели считаются нормальными. Почему собака спит меньше положенного?

Если собака живет в квартире с семьей и другими питомцами, её режим сна может изменяться. Ей трудно расслабиться и отдохнуть, если её постоянно отвлекают посторонние звуки.

Некоторые владельцы любят будить своих питомцев без видимой причины. Делать этого, конечно, не стоит.

Почему собака спит более 15 часов?

Маленькие щенки могут спать практически весь день, что нормально для их роста. Однако если взрослая собака спит больше положенного, это может быть связано с различными причинами.

Часто собаки спят дольше в пасмурную погоду или из-за усталости. Длительный сон характерен для пожилых животных. Также больше спать могут собаки, испытывающие стресс или имеющие проблемы со здоровьем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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