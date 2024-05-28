Лёгкий луковый суп: добавьте в него картофель для густоты и сытности
Луковый суп с картофелем: лёгкий, но при этом сытный
1:41
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28.05.2024 04:14
Предлагаем вам быстрый и простой рецепт вкусного лукового супа с добавлением
картофеля. Комбинация порея и репчатого лука придает супу богатый аромат, а картофель делает его более сытным.
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты (на 4 порции):
50 г сливочного масла,
2 штуки лука-порея (мелко нарезанного),
1 репчатый лук (мелко нарезанный),
350 г картофеля (мелко нарезанного и очищенного),
900 г куриного или овощного бульона,
соль и чёрный перец по вкусу,
свежая петрушка (рубленая) для подачи.
Приготовление:
В большой кастрюле на среднем огне разогрейте сливочное масло. Добавьте порей и репчатый лук. Готовьте, помешивая, около 7 минут, пока они станут мягкими, но не изменят цвета.
Влейте в кастрюлю куриной или овощной бульон и добавьте мелко нарезанный картофель. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и покройте кастрюлю крышкой. Варите суп примерно 30-35 минут.
Посолите и поперчите суп по вкусу. Снимите кастрюлю с огня и добавьте оставшееся сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы суп стал более насыщенным и кремообразным.
Подавайте горячий луковый суп с картофелем в порционных тарелках, украсив свежей петрушкой.
Этот простой и вкусный луковый суп с картофелем станет идеальным блюдом для уютного обеда или ужина. Он согреет вас в прохладные дни и подарит вам настоящее удовольствие. Приятного аппетита!
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СУП-ПЮРЕ из ЛУКА ПОРЕЯ и КАРТОФЕЛЯ - луковый крем суп с картофелем / простой рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру