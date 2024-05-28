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Лёгкий луковый суп: добавьте в него картофель для густоты и сытности

Луковый суп с картофелем: лёгкий, но при этом сытный

1:41
Еда

Предлагаем вам быстрый и простой рецепт вкусного лукового супа с добавлением картофеля. Комбинация порея и репчатого лука придает супу богатый аромат, а картофель делает его более сытным.

Луковый суп с картофелем: лёгкий, но при этом сытный
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 50 г сливочного масла,
  • 2 штуки лука-порея (мелко нарезанного),
  • 1 репчатый лук (мелко нарезанный),
  • 350 г картофеля (мелко нарезанного и очищенного),
  • 900 г куриного или овощного бульона,
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • свежая петрушка (рубленая) для подачи.

Приготовление:

  1. В большой кастрюле на среднем огне разогрейте сливочное масло. Добавьте порей и репчатый лук. Готовьте, помешивая, около 7 минут, пока они станут мягкими, но не изменят цвета.
  2. Влейте в кастрюлю куриной или овощной бульон и добавьте мелко нарезанный картофель. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и покройте кастрюлю крышкой. Варите суп примерно 30-35 минут.
  3. Посолите и поперчите суп по вкусу. Снимите кастрюлю с огня и добавьте оставшееся сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы суп стал более насыщенным и кремообразным.
  4. Подавайте горячий луковый суп с картофелем в порционных тарелках, украсив свежей петрушкой.

Этот простой и вкусный луковый суп с картофелем станет идеальным блюдом для уютного обеда или ужина. Он согреет вас в прохладные дни и подарит вам настоящее удовольствие. Приятного аппетита!

СУП-ПЮРЕ из ЛУКА ПОРЕЯ и КАРТОФЕЛЯ - луковый крем суп с картофелем / простой рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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