Лёгкий луковый суп: добавьте в него картофель для густоты и сытности

Луковый суп с картофелем: лёгкий, но при этом сытный

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам быстрый и простой рецепт вкусного лукового супа с добавлением картофеля. Комбинация порея и репчатого лука придает супу богатый аромат, а картофель делает его более сытным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

50 г сливочного масла,

2 штуки лука-порея (мелко нарезанного),

1 репчатый лук (мелко нарезанный),

350 г картофеля (мелко нарезанного и очищенного),

900 г куриного или овощного бульона,

соль и чёрный перец по вкусу,

свежая петрушка (рубленая) для подачи.

Приготовление:

В большой кастрюле на среднем огне разогрейте сливочное масло. Добавьте порей и репчатый лук. Готовьте, помешивая, около 7 минут, пока они станут мягкими, но не изменят цвета. Влейте в кастрюлю куриной или овощной бульон и добавьте мелко нарезанный картофель. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и покройте кастрюлю крышкой. Варите суп примерно 30-35 минут. Посолите и поперчите суп по вкусу. Снимите кастрюлю с огня и добавьте оставшееся сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы суп стал более насыщенным и кремообразным. Подавайте горячий луковый суп с картофелем в порционных тарелках, украсив свежей петрушкой.

Этот простой и вкусный луковый суп с картофелем станет идеальным блюдом для уютного обеда или ужина. Он согреет вас в прохладные дни и подарит вам настоящее удовольствие. Приятного аппетита!