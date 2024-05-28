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Правила социального вычета: страхование жизни и налоговая обязанность граждан в 2024 году

Как получить социальный вычет: новые правила и изменения в 2024 году

1:04
Страхование

Граждане России имеют право запросить социальный вычет, если они внесли средства по договорам добровольного страхования жизни.

Как получить социальный вычет: новые правила и изменения в 2024 году
Фото: PxHere is licensed under CC0

При прекращении такого договора выплаченные страховой компанией суммы рассматриваются как доход гражданина и подлежат налогообложению по ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год внесения средств. Ответственность за удержание налога лежит на страховщиках, если физическое лицо воспользовалось вычетом или уведомило об этом своего работодателя.

Однако, если гражданин не воспользовался правом на вычет, компания обязана выплатить всю сумму без удержания налога. Для подтверждения использования или невыпользования социального вычета требуется справка из налоговой.

До 2024 года такую справку можно было получить по заявлению. С 2024 года страховщики получают такие сведения напрямую от налоговых органов в рамках межведомственного обмена.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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