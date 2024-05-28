Стало известно, почему вы не должны заливать более густое масло в свой автомобиль

Эксперт объяснил, почему использование более густого масла может быть ошибкой

Эксперт Алексей Ревин предупреждает водителей от использования более густого масла в моторах с большим пробегом.

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Он отмечает, что это может привести к увеличению температуры двигателя и худшему удалению масляной пленки со стенок цилиндров. Такие масла могут вызвать закоксовывание компрессионных колец и образование нагара в камере сгорания.

Ревин советует придерживаться рекомендаций производителя по вязкости масла и регулярно менять его в соответствии с рекомендациями, особенно для старых двигателей.