Стало известно, почему вы не должны заливать более густое масло в свой автомобиль

Эксперт Алексей Ревин предупреждает водителей от использования более густого масла в моторах с большим пробегом.
Он отмечает, что это может привести к увеличению температуры двигателя и худшему удалению масляной пленки со стенок цилиндров. Такие масла могут вызвать закоксовывание компрессионных колец и образование нагара в камере сгорания.
Ревин советует придерживаться рекомендаций производителя по вязкости масла и регулярно менять его в соответствии с рекомендациями, особенно для старых двигателей.
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