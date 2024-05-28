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Обязательное правило для владельца двух и более кошек: каждый кошатник обязан это знать

Россиянам назвали правила для владельцев двух и более кошек

2:41
Зоосфера » Кошки

Самыми популярными домашними животными являются кошки. Почти каждый пятый человек держит дома хотя бы одного кота, а некоторые даже несколько.

Россиянам назвали правила для владельцев двух и более кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Однако, приводя нового питомца в дом, владельцы часто не задумываются о возможных последствиях и трудностях, которые могут их ожидать.

Как и у человека, у кошек есть свои потребности. Им нужны не только еда и сон, но и досуг, личное пространство и внимание.

Чтобы ваши питомцы были довольны и счастливы, а в доме вместо кошачьих ссор звучали мелодичные мурлыканья, важно соблюдать несколько простых, но полезных правил, рекомендованных экспертами.

Еда

Важно не только чем кормить кота, но и как и где это делать. У каждого кота должна быть своя миска для еды, хотя для воды можно использовать одну на всех. Миски лучше расположить на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы избежать конфликтов. Также стоит кормить всех котов одновременно, чтобы никто не переедал и не оставался голодным.

Туалет

Для двух котов достаточно одного лотка, особенно если они живут в загородном доме и имеют доступ на улицу. Однако, даже в этом случае один лоток всё равно нужен.

Личное пространство

Хотя кошки любят спать где угодно, у каждой из них должно быть свое место. Самодельные лежанки помогут сэкономить деньги и нервы. Количество лежанок должно соответствовать количеству кошек. Кошке важно знать, что у неё есть место, где она может укрыться и чувствовать себя в безопасности.

Внимание

Внимание и забота хозяина необходимы каждому питомцу, даже независимой кошке. Любовь хозяина должна быть одинаковой ко всем питомцам, чтобы не возникало ревности. Гладьте и играйте с каждым котом, чтобы они чувствовали себя равными.

Взаимоотношения

Если кошки играют вместе, это замечательно. В случае ссоры не вмешивайтесь и не занимайте чью-либо сторону — они сами разберутся. Относитесь ко всем питомцам одинаково.

Здоровье

Если один из котов заболел, велика вероятность, что остальные тоже могут заразиться. Поэтому при заболеваниях, таких как отодектоз, гельминты или блохи, нужно лечить всех питомцев. Не обследовав и не вылечив всех, вы рискуете лечить их по кругу.

Соблюдая эти простые правила и заботясь о своих питомцах должным образом, вы обеспечите гармонию и чистоту в доме. Важно не количество питомцев, а ответственность и равная любовь к каждому из них.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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