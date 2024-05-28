Успешное соседство: что лучше всего посадить рядом с вишней

Хорошие соседи вишни будут способствовать её росту

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Вишня, как и любое другое растение, она нуждается в правильном уходе и соседях, которые будут способствовать её росту и развитию. Поэтому важно знать, что лучше посадить рядом с вишней, чтобы создать благоприятные условия для её процветания.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе растений для соседства с вишней - это их совместимость. Вишня относится к семейству розовых и имеет поверхностную корневую систему, поэтому не стоит сажать рядом с ней другие растения с такой же системой корней. Также не рекомендуется садить вишню рядом с деревьями, которые могут конкурировать с ней за питательные вещества и влагу. Лучшими соседями для вишни будут растения с глубокой корневой системой, например, яблоня, груша, слива или абрикос.

Кроме совместимости, важно учитывать и другие факторы, которые могут повлиять на рост и развитие вишни. Например, ее соседи не должны быть слишком высокими, чтобы не создавать затенения и не мешать доступу солнечных лучей к вишне. Также не стоит сажать рядом с вишней растения, которые могут привлечь вредителей или болезни, так как они могут перейти на вишню и нанести ей вред.

Одним из лучших соседей для вишни является клевер. Он не только обладает глубокой корневой системой, но и способен обогащать почву азотом, что положительно сказывается на росте и развитии вишни. Также хорошими соседями для вишни будут различные виды ягодных кустарников, такие как смородина, малина, крыжовник. Они не только не конкурируют с вишней за питательные вещества, но и могут служить ее естественным барьером от вредителей.

Ещё одним полезным соседом для вишни является ромашка. Она не только красиво цветёт и украшает сад, но и обладает антисептическими свойствами, которые могут защитить вишню от различных болезней.