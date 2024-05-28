Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Чем можно заменить сливки для крема: два доступных варианта
Эксперт объяснил, почему использование более густого масла может быть ошибкой
Четыре бьюти-лайфхака, которые должна знать каждая девушка
L’Equipe: вратарь ПСЖ уйдёт из команды в случае перехода в клуб Сафонова
Ветеринары ответили, сколько должна спать собака
Создатель "Русалочки" Джон Маскер высказался против политизации мультфильмов
Россиянам назвали правила для владельцев двух и более кошек
Семён Слепаков* обжалует отказ в снятии статуса иноагента
Успешное соседство: что лучше всего посадить рядом с вишней

Хорошие соседи вишни будут способствовать её росту

2:03
Садоводство » Деревья и кустарники

Вишня, как и любое другое растение, она нуждается в правильном уходе и соседях, которые будут способствовать её росту и развитию. Поэтому важно знать, что лучше посадить рядом с вишней, чтобы создать благоприятные условия для её процветания.

Хорошие соседи вишни будут способствовать её росту
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе растений для соседства с вишней - это их совместимость. Вишня относится к семейству розовых и имеет поверхностную корневую систему, поэтому не стоит сажать рядом с ней другие растения с такой же системой корней. Также не рекомендуется садить вишню рядом с деревьями, которые могут конкурировать с ней за питательные вещества и влагу. Лучшими соседями для вишни будут растения с глубокой корневой системой, например, яблоня, груша, слива или абрикос.

Кроме совместимости, важно учитывать и другие факторы, которые могут повлиять на рост и развитие вишни. Например, ее соседи не должны быть слишком высокими, чтобы не создавать затенения и не мешать доступу солнечных лучей к вишне. Также не стоит сажать рядом с вишней растения, которые могут привлечь вредителей или болезни, так как они могут перейти на вишню и нанести ей вред.

Одним из лучших соседей для вишни является клевер. Он не только обладает глубокой корневой системой, но и способен обогащать почву азотом, что положительно сказывается на росте и развитии вишни. Также хорошими соседями для вишни будут различные виды ягодных кустарников, такие как смородина, малина, крыжовник. Они не только не конкурируют с вишней за питательные вещества, но и могут служить ее естественным барьером от вредителей.

Ещё одним полезным соседом для вишни является ромашка. Она не только красиво цветёт и украшает сад, но и обладает антисептическими свойствами, которые могут защитить вишню от различных болезней.

О совместимости плодовых деревьев
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Делаем почву плодородной без использования навоза
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Последние материалы
Neurology: перечислены продукты, повышающие риски инсульта
В Санкт-Петербурге скидки на новостройки достигли 30%
Как получить социальный вычет: новые правила и изменения в 2024 году
Клубника повышает иммунитет и улучшает работу сердца
Избавляемся от совки в огороде
Луковый суп с картофелем: лёгкий, но при этом сытный
Холдинг "Автодом" планирует производить собственные автомобили
Правда о молоке: как его употребление влияет на вес?
Ислам Махачев: "Раньше было время Хабиба, но теперь настало моё”
В США актёры кино и театра получают образование в разных учебных заведениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников