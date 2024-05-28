Новый пакет антироссийских санкций вызывает противоречия в Европе

Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций Европейского союза против России в его текущей форме, так как он нарушает интересы Венгрии в сфере энергетики.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто.
Венгрия отказывается поддержать 14-й пакет антироссийских санкций по завершении переговоров в Брюсселе, сообщил Сийярто журналистам.
По его мнению, в текущей форме этот пакет полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и угрожает энергобезопасности страны.
"В таком виде пакет санкций венгерское правительство не примет", — приводит его слова ТАСС.
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