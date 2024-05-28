Новый пакет антироссийских санкций вызывает противоречия в Европе

Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций Европейского союза против России в его текущей форме, так как он нарушает интересы Венгрии в сфере энергетики.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто.

Венгрия отказывается поддержать 14-й пакет антироссийских санкций по завершении переговоров в Брюсселе, сообщил Сийярто журналистам.

По его мнению, в текущей форме этот пакет полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и угрожает энергобезопасности страны.

"В таком виде пакет санкций венгерское правительство не примет", — приводит его слова ТАСС.