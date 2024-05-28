Четыре гениальных трюка для безупречного макияжа, о которых вы не знали

Независимо от вашего опыта в нанесении макияжа, всегда приятно узнать новые хитрости для создания безупречного образа. Вот четыре лайфхака от femina.in, которые стоит знать каждой девушке!
Попробуйте прокрашивать верхнюю слизистую чёрным карандашом, чтобы сделать взгляд более выразительным. Этот трюк подойдет владелицам небольших глаз, добавляя им визуально больше объема.
Для создания эффекта более открытых глаз имейте под рукой телесный или белый лайнер. Нанесите его на нижнюю линию ресниц и ватерлинию для придания взгляду свежести и яркости.
Для создания визуального эффекта пухлых губ нанесите немного хайлайтера вдоль дуги Купидона и на центр нижней губы. Это придаст им объем и увлажненный блеск.
Если у вас нет времени на использования карандаша, то попробуйте лайфхак с тушью. Прижмите её щеточку к корням ресниц для создания объемного взгляда без лишних усилий.
Эти простые советы помогут вам выглядеть безупречно каждый день!
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.