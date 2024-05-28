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Четыре гениальных трюка для безупречного макияжа, о которых вы не знали

Четыре бьюти-лайфхака, которые должна знать каждая девушка

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Независимо от вашего опыта в нанесении макияжа, всегда приятно узнать новые хитрости для создания безупречного образа. Вот четыре лайфхака от femina.in, которые стоит знать каждой девушке!

Четыре бьюти-лайфхака, которые должна знать каждая девушка
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подводка для круглых глаз

Попробуйте прокрашивать верхнюю слизистую чёрным карандашом, чтобы сделать взгляд более выразительным. Этот трюк подойдет владелицам небольших глаз, добавляя им визуально больше объема.

Лайнер для визуального увеличения глаз

Для создания эффекта более открытых глаз имейте под рукой телесный или белый лайнер. Нанесите его на нижнюю линию ресниц и ватерлинию для придания взгляду свежести и яркости.

Хайлайтер для пухлых губ

Для создания визуального эффекта пухлых губ нанесите немного хайлайтера вдоль дуги Купидона и на центр нижней губы. Это придаст им объем и увлажненный блеск.

Используйте тушь вместо подводки

Если у вас нет времени на использования карандаша, то попробуйте лайфхак с тушью. Прижмите её щеточку к корням ресниц для создания объемного взгляда без лишних усилий.

Эти простые советы помогут вам выглядеть безупречно каждый день!

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ДЕВУШЕК, которые изменят вашу жизнь ❤️
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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