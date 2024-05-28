Четыре гениальных трюка для безупречного макияжа, о которых вы не знали

Четыре бьюти-лайфхака, которые должна знать каждая девушка

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Независимо от вашего опыта в нанесении макияжа, всегда приятно узнать новые хитрости для создания безупречного образа. Вот четыре лайфхака от femina.in, которые стоит знать каждой девушке!

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Подводка для круглых глаз

Попробуйте прокрашивать верхнюю слизистую чёрным карандашом, чтобы сделать взгляд более выразительным. Этот трюк подойдет владелицам небольших глаз, добавляя им визуально больше объема.

Лайнер для визуального увеличения глаз

Для создания эффекта более открытых глаз имейте под рукой телесный или белый лайнер. Нанесите его на нижнюю линию ресниц и ватерлинию для придания взгляду свежести и яркости.

Хайлайтер для пухлых губ

Для создания визуального эффекта пухлых губ нанесите немного хайлайтера вдоль дуги Купидона и на центр нижней губы. Это придаст им объем и увлажненный блеск.

Используйте тушь вместо подводки

Если у вас нет времени на использования карандаша, то попробуйте лайфхак с тушью. Прижмите её щеточку к корням ресниц для создания объемного взгляда без лишних усилий.

Эти простые советы помогут вам выглядеть безупречно каждый день!

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