Большая новость для автолюбителей: российский завод Mercedes-Benz начнет выпуск собственных машин

Холдинг "Автодом" под руководством гендиректора Андрея Ольховского планирует использовать бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье для сборки собственных автомобилей.
В ближайшем будущем будет запущен производственный процесс, а затем планируется вывести на рынок до восьми моделей. Завод уже начал работу в тестовом режиме, и в ближайшее время планируется сертификация продукции для начала ее продажи. "Автодом" также намерен создать сеть дилеров и привести их к стандартам марки.
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