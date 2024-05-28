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Молоко и похудение: научные факты и рекомендации для контроля веса

Правда о молоке: как его употребление влияет на вес?

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Считается, что уменьшение потребления молочных продуктов способствует снижению веса, но научные исследования и экспертное мнение портала femina.in говорят обратное. Молоко, особенно обезжиренное и соевое, является источником кальция, витамина D и белка, необходимых для здоровья, без избытка насыщенных жиров и калорий.

Правда о молоке: как его употребление влияет на вес?
Фото: PxHere is licensed under CC0

Преимущества включения молока в рацион

Исследования показывают, что употребление не менее трех порций обезжиренного молока в день помогает контролировать вес. Белок в его составе насыщает и дольше сохраняет чувство сытости, чем другие напитки, такие как газировка или энергетики.

Улучшение физических нагрузок

Молоко способствует увеличению мышечной массы, снижению жировой ткани и повышению силы при физических упражнениях. Поэтому рекомендуется употреблять его после тренировки для достижения лучших результатов.

Подсчет калорий

При похудении важно создать дефицит калорий, и обезжиренное молоко помогает в этом, так как содержит меньше калорий по сравнению с цельным. Соевое молоко также хороший вариант, если вы предпочитаете растительные продукты.

Важно помнить о мере

Независимо от выбора молока, важно употреблять его с умеренностью и контролировать порции.

Но не забывайте о достаточном потреблении воды. Это помогает в поддержании общего здоровья и похудении.

💊КАКОЕ МОЛОКО ПОМОЖЕТ ПОХУДЕТЬ ? Диабет, снижение веса и молоко Врач эндокринолог Ольга Павлова
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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