Густые и нежные: два продукта, которыми можно заменить сливки для тортов и десертов

Чем можно заменить сливки для крема: два доступных варианта

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть два альтернативных способа заменить жирные сливки при приготовлении крема для тортов и других десертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Glen MacLarty is licensed under Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0

1. Первый способ: использование молока и сливочного масла. Для этого потребуются молоко с жирностью от 2,5% до 3,5% и сливочное масло с жирностью 82,5%.

Возьмите равные пропорции молока и сливочного масла. Натрите сливочное масло на тёрке прямо над ёмкостью с молоком или нарежьте его на кусочки.

После этого разогрейте смесь на водяной бане до полного растворения масла, но не доводите ее до кипения.

Перелейте смесь в чашу блендера с ножами и взбейте ее в течение 3 минут до получения однородной консистенции.

Затем остудите смесь в холодильнике минимум 8 часов.

После охлаждения, снова взбейте смесь миксером до нужной консистенции, при желании добавьте сахар или сахарную пудру.

2. Второй способ: использование сметаны. Жирность сметаны должна быть около 20%.

Пропустите сметану через марлю или сито, чтобы удалить излишнюю влагу. Слейте сметану в марле, сверните её в мешочек и связываете концы. Затем подвесьте марлю над емкостью, чтобы удалить излишнюю жидкость, и оставьте на 6-8 часов при комнатной температуре.

После этого взбейте сметану миксером до нужной консистенции, добавив сахар или сахарную пудру по вкусу.

Оба этих способа позволяют заменить жирные сливки в рецепте и получить крем с аналогичной текстурой и вкусом. Они отлично подойдут для прослойки и наполнения десертов.