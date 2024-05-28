Густые и нежные: два продукта, которыми можно заменить сливки для тортов и десертов

Есть два альтернативных способа заменить жирные сливки при приготовлении крема для тортов и других десертов.
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1.Первый способ: использование молока и сливочного масла. Для этого потребуются молоко с жирностью от 2,5% до 3,5% и сливочное масло с жирностью 82,5%.
Возьмите равные пропорции молока и сливочного масла. Натрите сливочное масло на тёрке прямо над ёмкостью с молоком или нарежьте его на кусочки.
После этого разогрейте смесь на водяной бане до полного растворения масла, но не доводите ее до кипения.
Перелейте смесь в чашу блендера с ножами и взбейте ее в течение 3 минут до получения однородной консистенции.
Затем остудите смесь в холодильнике минимум 8 часов.
После охлаждения, снова взбейте смесь миксером до нужной консистенции, при желании добавьте сахар или сахарную пудру.
2. Второй способ: использование сметаны. Жирность сметаны должна быть около 20%.
Пропустите сметану через марлю или сито, чтобы удалить излишнюю влагу. Слейте сметану в марле, сверните её в мешочек и связываете концы. Затем подвесьте марлю над емкостью, чтобы удалить излишнюю жидкость, и оставьте на 6-8 часов при комнатной температуре.
После этого взбейте сметану миксером до нужной консистенции, добавив сахар или сахарную пудру по вкусу.
Оба этих способа позволяют заменить жирные сливки в рецепте и получить крем с аналогичной текстурой и вкусом. Они отлично подойдут для прослойки и наполнения десертов.
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