Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Янковский заявил, что впервые слышит о съёмках адаптации "Сверхъестественного"
Почему уменьшился мозг современного человека
Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
Чем можно заменить сливки для крема: два доступных варианта
Эксперт объяснил, почему использование более густого масла может быть ошибкой
Четыре бьюти-лайфхака, которые должна знать каждая девушка
L’Equipe: вратарь ПСЖ уйдёт из команды в случае перехода в клуб Сафонова
Ветеринары ответили, сколько должна спать собака
Хорошие соседи вишни будут способствовать её росту
Как уменьшить риск инсульта на 8%: избегайте этой еды

Neurology: перечислены продукты, повышающие риски инсульта

1:33
Наука

Исследование, проведенное учеными из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, выявило, что чрезмерное потребление ультра-обработанных продуктов, вроде фастфуда, чипсов, мороженого и сладких напитков, может увеличить вероятность инсульта на 8%.

Neurology: перечислены продукты, повышающие риски инсульта
Фото: pixabay.com by Meditations is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно опубликованной статье в журнале Neurology, этот вывод сделан на основе анализа пищевых привычек более 30 тысяч человек в возрасте 45 лет и старше.

Основной интерес исследователей лежал в том, сколько ультра-обработанных продуктов участники исследования употребляют в среднем за день.

Ультра-обработанная пища включает в себя продукты, изготовленные промышленным способом из очищенных и рафинированных ингредиентов, к которым добавляются эмульгаторы, загустители и искусственные ароматизаторы.

Она часто содержит избыточное количество соли, сахара и жиров.

После сбора начальных данных исследователи наблюдали за участниками в течение 11 лет. За этот период у 768 человек были выявлены когнитивные нарушения, а у 1108 случился инсульт.

Согласно вычислениям ученых, увеличение потребления ультра-обработанных продуктов на 10% связано с увеличением риска развития когнитивных нарушений на 16%.

Кроме того, обнаружено, что злоупотребление подобными продуктами повышает вероятность инсульта на 8%.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Делаем почву плодородной без использования навоза
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Последние материалы
Neurology: перечислены продукты, повышающие риски инсульта
В Санкт-Петербурге скидки на новостройки достигли 30%
Как получить социальный вычет: новые правила и изменения в 2024 году
Клубника повышает иммунитет и улучшает работу сердца
Избавляемся от совки в огороде
Луковый суп с картофелем: лёгкий, но при этом сытный
Холдинг "Автодом" планирует производить собственные автомобили
Правда о молоке: как его употребление влияет на вес?
Ислам Махачев: "Раньше было время Хабиба, но теперь настало моё”
В США актёры кино и театра получают образование в разных учебных заведениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников