Как уменьшить риск инсульта на 8%: избегайте этой еды

Исследование, проведенное учеными из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, выявило, что чрезмерное потребление ультра-обработанных продуктов, вроде фастфуда, чипсов, мороженого и сладких напитков, может увеличить вероятность инсульта на 8%.
Согласно опубликованной статье в журнале Neurology, этот вывод сделан на основе анализа пищевых привычек более 30 тысяч человек в возрасте 45 лет и старше.
Основной интерес исследователей лежал в том, сколько ультра-обработанных продуктов участники исследования употребляют в среднем за день.
Ультра-обработанная пища включает в себя продукты, изготовленные промышленным способом из очищенных и рафинированных ингредиентов, к которым добавляются эмульгаторы, загустители и искусственные ароматизаторы.
Она часто содержит избыточное количество соли, сахара и жиров.
После сбора начальных данных исследователи наблюдали за участниками в течение 11 лет. За этот период у 768 человек были выявлены когнитивные нарушения, а у 1108 случился инсульт.
Согласно вычислениям ученых, увеличение потребления ультра-обработанных продуктов на 10% связано с увеличением риска развития когнитивных нарушений на 16%.
Кроме того, обнаружено, что злоупотребление подобными продуктами повышает вероятность инсульта на 8%.
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