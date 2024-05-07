Секреты Шамана: звезда убрал обручальное кольцо перед выступлением

На фестивале "Гитары в строю" в Самаре певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил без обручального кольца.
В интервью он упомянул, что избегает ношения кольца на концертах из страха его потерять, а также выразил своё сожаление о редких встречах с семьёй из-за плотного графика туров и выступлений. Тем не менее, он стремится сделать каждую встречу с близкими особенным событием. Об этом сообщает Рамблер.
В связи с его популярностью и востребованностью в шоу-бизнесе, Михаил Брызгалов, гендиректор Российского национального музея музыки, на форуме в Баку отметил, что SHAMAN быстро взошёл на эстрадный Олимп и заслуживает особого внимания за своё патриотическое творчество, в том числе за песни, посвящённые России и участникам военных действий.
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