Секреты Шамана: звезда убрал обручальное кольцо перед выступлением

Шаман объяснил отсутствие обручального кольца на сцене в Самаре

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фестивале "Гитары в строю" в Самаре певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил без обручального кольца.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN is licensed under public domain

В интервью он упомянул, что избегает ношения кольца на концертах из страха его потерять, а также выразил своё сожаление о редких встречах с семьёй из-за плотного графика туров и выступлений. Тем не менее, он стремится сделать каждую встречу с близкими особенным событием. Об этом сообщает Рамблер.

В связи с его популярностью и востребованностью в шоу-бизнесе, Михаил Брызгалов, гендиректор Российского национального музея музыки, на форуме в Баку отметил, что SHAMAN быстро взошёл на эстрадный Олимп и заслуживает особого внимания за своё патриотическое творчество, в том числе за песни, посвящённые России и участникам военных действий.