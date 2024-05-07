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Чем полезна доломитовая мука для огорода

Польза доломитовой муки

1:59
Садоводство » Советы

Доломитовая мука — это натуральное минеральное удобрение, получаемое из доломитовых пород. Она является ценным и полезным компонентом для огородных культур, так как содержит в себе множество полезных микроэлементов и минералов.

Польза доломитовой муки
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из главных преимуществ доломитовой муки является её способность нейтрализовать кислотность почвы. Часто наши огороды страдают от кислой почвы, что негативно сказывается на росте и развитии растений. Доломитовая мука помогает балансировать кислотность почвы и создавать оптимальную среду для роста растений.

Кроме того, доломитовая мука обладает высокой концентрацией кальция и магния, которые являются необходимыми элементами для здорового роста растений. Кальций укрепляет клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям. А магний участвует в процессе фотосинтеза, что способствует образованию питательных веществ и повышению урожайности.

Также доломитовая мука содержит в себе микроэлементы, такие как железо, марганец, цинк, которые необходимы для нормального роста растений. Они участвуют в процессах обмена веществ и повышают иммунитет растений, что делает их более устойчивыми к различным стрессовым ситуациям.

Для применения доломитовой муки на огороде необходимо ее равномерно распределить по поверхности почвы и внести в верхний слой земли. Лучше всего это делать весной перед посевом или посадкой растений. Также можно использовать ее в качестве подкормки в течение сезона, разбрасывая ее вокруг растений и внедряя в почву.

Однако, не стоит злоупотреблять доломитовой мукой, так как избыток кальция и магния может привести к негативным последствиям для растений. Для каждого вида огородных культур необходимо соблюдать определенную дозировку удобрения.

Эта дешевая мука заменит 90% дорогих удобрений! 8 Применений доломитовой муки в саду и огороде
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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