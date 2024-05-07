Чем полезна доломитовая мука для огорода

Польза доломитовой муки

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Доломитовая мука — это натуральное минеральное удобрение, получаемое из доломитовых пород. Она является ценным и полезным компонентом для огородных культур, так как содержит в себе множество полезных микроэлементов и минералов.

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Одним из главных преимуществ доломитовой муки является её способность нейтрализовать кислотность почвы. Часто наши огороды страдают от кислой почвы, что негативно сказывается на росте и развитии растений. Доломитовая мука помогает балансировать кислотность почвы и создавать оптимальную среду для роста растений.

Кроме того, доломитовая мука обладает высокой концентрацией кальция и магния, которые являются необходимыми элементами для здорового роста растений. Кальций укрепляет клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям. А магний участвует в процессе фотосинтеза, что способствует образованию питательных веществ и повышению урожайности.

Также доломитовая мука содержит в себе микроэлементы, такие как железо, марганец, цинк, которые необходимы для нормального роста растений. Они участвуют в процессах обмена веществ и повышают иммунитет растений, что делает их более устойчивыми к различным стрессовым ситуациям.

Для применения доломитовой муки на огороде необходимо ее равномерно распределить по поверхности почвы и внести в верхний слой земли. Лучше всего это делать весной перед посевом или посадкой растений. Также можно использовать ее в качестве подкормки в течение сезона, разбрасывая ее вокруг растений и внедряя в почву.

Однако, не стоит злоупотреблять доломитовой мукой, так как избыток кальция и магния может привести к негативным последствиям для растений. Для каждого вида огородных культур необходимо соблюдать определенную дозировку удобрения.