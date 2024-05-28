Готовьтесь к потере питомца заранее: сколько живет среднестатистическая кошка

Стало известно, сколько в среднем живет кошка

Кошка, прирученная около 9500 лет назад, сегодня является самым распространённым домашним животным в мире.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует известная поговорка о том, что у кошки несколько жизней, обычно семь или девять, в зависимости от верований. К сожалению, это всего лишь мифы.

Эксперты утверждают, что средняя продолжительность жизни кошек составляет 14-17 лет. Благодаря развитию ветеринарной медицины, эти цифры постоянно растут.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни кошек

На жизнеспособность кошек влияет множество факторов: от окружающей среды до уровня ветеринарной помощи и качества питания. Генетическая предрасположенность и состояние здоровья также играют значительную роль.

Окружающая среда

Кошек можно разделить на тех, кто живет в дикой природе, и тех, кто живет в домах.

Животные, живущие в одиночку и преодолевающие большие расстояния, подвержены большему риску несчастных случаев или нападений других животных. Кроме того, они могут стать жертвами отравлений или воздействия токсичных аэрозолей.

У домашних кошек главной угрозой является ожирение, связанное с недостатком физической активности и перееданием.

Родословная

Согласно статистике, беспородные кошки, находящиеся под присмотром человека, живут дольше всего, часто более 20 лет.

Их генетика менее подвержена наследственным заболеваниям, что в сочетании с хорошим уходом позволяет им долго жить без серьёзных болезней.

Среди чистопородных кошек, наиболее долгоживущими являются сиамские и русские голубые, средняя продолжительность жизни которых составляет 15-20 лет.

Ветеринарная помощь

Чтобы ваш питомец прожил долгую жизнь, важно обеспечить ему регулярную ветеринарную профилактику.

Перед приобретением или усыновлением животного найдите хорошего ветеринара, который будет следить за его здоровьем.

Регулярная противопаразитарная профилактика и прививки помогут вашему питомцу прожить долгую жизнь, защищая его от клещей, блох и других паразитов.

Ежегодные анализы крови помогут своевременно выявить серьезные заболевания.

Также стоит рассмотреть стерилизацию кошки, что защитит самок от заболеваний, таких как пиометра и рак молочной железы, а самцов от драк за самок.

Помните, что профилактика лучше лечения. Заботьтесь о своём питомце, и он будет радовать вас долгие годы!