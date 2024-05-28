Яблочный пирог: быстрое тесто на яйцах и молоке и карамелизированные фрукты

Вкусный пирог с яблоками: готовится очень быстро

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам быстрый и вкусный рецепт яблочного пирога, который точно пойдёт на "ура" у ваших родных и друзей!

Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам потребуются следующие ингредиенты:

6 средних яблок,

2 столовые ложки маргарина или масла,

0,5 стакана сахара + 2 столовые ложки,

3 крупных яйца,

3/4 стакана молока,

3/4 стакана муки,

1/4 чайной ложки соли.

Для приготовления яблочного пирога следуйте инструкциям:

Яблоки очистите и нарежьте на дольки. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. В большой сковороде съемной ручкой растопите маргарин или масло, а также полстакана сахара и четверть стакана воды. Доведите до кипения на среднем огне. Выложите нарезанные яблоки в сковороду и готовьте их, помешивая, примерно 15 минут, чтобы яблоки стали карамелизоваться. Блендером или миксером взбейте яйца, молоко, муку, соль и две столовые ложки сахара до образования однородной смеси. Осторожно вылейте эту смесь на яблоки в сковороде. Удалите ручку со сковороды и поместите её в разогретую духовку. Выпекайте пирог примерно 20 минут, пока он не приобретет золотистую корочку. Время приготовления может немного отличаться в зависимости от размера сковороды и характеристик вашей духовки.

Подавайте пирог сразу же, чтобы насладиться его сочностью и ароматом. Этот быстрый яблочный пирог идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусным десертом в кратчайшие сроки. Приятного аппетита!