Яблочный пирог: быстрое тесто на яйцах и молоке и карамелизированные фрукты

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Вкусный пирог с яблоками: готовится очень быстро

1:46
Еда

Предлагаем вам быстрый и вкусный рецепт яблочного пирога, который точно пойдёт на "ура" у ваших родных и друзей!

Вкусный пирог с яблоками: готовится очень быстро
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 6 средних яблок,
  • 2 столовые ложки маргарина или масла,
  • 0,5 стакана сахара + 2 столовые ложки,
  • 3 крупных яйца,
  • 3/4 стакана молока,
  • 3/4 стакана муки,
  • 1/4 чайной ложки соли.

Для приготовления яблочного пирога следуйте инструкциям:

  1. Яблоки очистите и нарежьте на дольки.
  2. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов.
  3. В большой сковороде съемной ручкой растопите маргарин или масло, а также полстакана сахара и четверть стакана воды. Доведите до кипения на среднем огне.
  4. Выложите нарезанные яблоки в сковороду и готовьте их, помешивая, примерно 15 минут, чтобы яблоки стали карамелизоваться.
  5. Блендером или миксером взбейте яйца, молоко, муку, соль и две столовые ложки сахара до образования однородной смеси.
  6. Осторожно вылейте эту смесь на яблоки в сковороде.
  7. Удалите ручку со сковороды и поместите её в разогретую духовку.
  8. Выпекайте пирог примерно 20 минут, пока он не приобретет золотистую корочку. Время приготовления может немного отличаться в зависимости от размера сковороды и характеристик вашей духовки.

Подавайте пирог сразу же, чтобы насладиться его сочностью и ароматом. Этот быстрый яблочный пирог идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусным десертом в кратчайшие сроки. Приятного аппетита!

Пирог-перевёртыш с карамелизированными яблоками.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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