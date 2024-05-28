Яблочный пирог: быстрое тесто на яйцах и молоке и карамелизированные фрукты

Предлагаем вам быстрый и вкусный рецепт яблочного пирога, который точно пойдёт на "ура" у ваших родных и друзей!
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Вам потребуются следующие ингредиенты:
6 средних яблок,
2 столовые ложки маргарина или масла,
0,5 стакана сахара + 2 столовые ложки,
3 крупных яйца,
3/4 стакана молока,
3/4 стакана муки,
1/4 чайной ложки соли.
Для приготовления яблочного пирога следуйте инструкциям:
Яблоки очистите и нарежьте на дольки.
Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов.
В большой сковороде съемной ручкой растопите маргарин или масло, а также полстакана сахара и четверть стакана воды. Доведите до кипения на среднем огне.
Выложите нарезанные яблоки в сковороду и готовьте их, помешивая, примерно 15 минут, чтобы яблоки стали карамелизоваться.
Блендером или миксером взбейте яйца, молоко, муку, соль и две столовые ложки сахара до образования однородной смеси.
Осторожно вылейте эту смесь на яблоки в сковороде.
Удалите ручку со сковороды и поместите её в разогретую духовку.
Выпекайте пирог примерно 20 минут, пока он не приобретет золотистую корочку. Время приготовления может немного отличаться в зависимости от размера сковороды и характеристик вашей духовки.
Подавайте пирог сразу же, чтобы насладиться его сочностью и ароматом. Этот быстрый яблочный пирог идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусным десертом в кратчайшие сроки. Приятного аппетита!
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