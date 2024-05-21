Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
В Германии судят "граждан рейха"
Пирог с яблоками на кефире: с лёгким ароматом апельсиновой цедры и корицы

Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех

1:45
Еда

Рецепт яблочного пирога на кефире выручит вас, когда вы ждёте гостей, или хотите порадовать домашних чем-нибудь вкусненьким к чаю.

Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 1 килограмм яблок,
  • 4 яйца,
  • 200 грамм сахара,
  • 130 грамм кефира,
  • 200 грамм муки,
  • 10 грамм разрыхлителя,
  • 1 щепотка ванилина,
  • 1 щепотка соли,
  • 2 чайные ложки молотой корицы,
  • цедра одного апельсина.

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
  2. В большую миску вылейте кефир, добавьте яйца, соль, 160 грамм сахара и ванилин. Взбейте смесь с помощью миксера или венчика до получения пышной массы.
  3. С помощью мелкой тёрки натрите цедру апельсина (только оранжевую часть без белой прослойки).
  4. Добавьте в миску муку, цедру, разрыхлитель и 2/3 молотой корицы. Тщательно перемешайте тесто.
  5. Яблоки нарежьте на тонкие ломтики и сразу же смешайте их с тестом, чтобы не потемнели.
  6. Подготовьте форму для выпечки, покройте её пергаментом и немного смажьте сливочным маслом.
  7. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и посыпьте оставшимся сахаром и молотой корицей.
  8. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте пирог в течение 50-60 минут. Вы можете проверить готовность, воткнув в пирог деревянную шпажку или зубочистку. Если они выходят без прилипшего к ним теста, пирог готов.
  9. Выньте пирог из духовки и дайте ему остыть в форме. Затем выньте пирог из формы и подавайте на стол. Приятного аппетита!
ПРОСТОЙ и ВКУСНЫЙ Яблочный пирог на Кефире
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Последние материалы
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
В Германии судят "граждан рейха"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников