Пирог с яблоками на кефире: с лёгким ароматом апельсиновой цедры и корицы

Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт яблочного пирога на кефире выручит вас, когда вы ждёте гостей, или хотите порадовать домашних чем-нибудь вкусненьким к чаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

1 килограмм яблок,

4 яйца,

200 грамм сахара,

130 грамм кефира,

200 грамм муки,

10 грамм разрыхлителя,

1 щепотка ванилина,

1 щепотка соли,

2 чайные ложки молотой корицы,

цедра одного апельсина.

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 180°C. В большую миску вылейте кефир, добавьте яйца, соль, 160 грамм сахара и ванилин. Взбейте смесь с помощью миксера или венчика до получения пышной массы. С помощью мелкой тёрки натрите цедру апельсина (только оранжевую часть без белой прослойки). Добавьте в миску муку, цедру, разрыхлитель и 2/3 молотой корицы. Тщательно перемешайте тесто. Яблоки нарежьте на тонкие ломтики и сразу же смешайте их с тестом, чтобы не потемнели. Подготовьте форму для выпечки, покройте её пергаментом и немного смажьте сливочным маслом. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и посыпьте оставшимся сахаром и молотой корицей. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте пирог в течение 50-60 минут. Вы можете проверить готовность, воткнув в пирог деревянную шпажку или зубочистку. Если они выходят без прилипшего к ним теста, пирог готов. Выньте пирог из духовки и дайте ему остыть в форме. Затем выньте пирог из формы и подавайте на стол. Приятного аппетита!