Пирог с яблоками на кефире: с лёгким ароматом апельсиновой цедры и корицы

Рецепт яблочного пирога на кефире выручит вас, когда вы ждёте гостей, или хотите порадовать домашних чем-нибудь вкусненьким к чаю.
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
1 килограмм яблок,
4 яйца,
200 грамм сахара,
130 грамм кефира,
200 грамм муки,
10 грамм разрыхлителя,
1 щепотка ванилина,
1 щепотка соли,
2 чайные ложки молотой корицы,
цедра одного апельсина.
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 180°C.
В большую миску вылейте кефир, добавьте яйца, соль, 160 грамм сахара и ванилин. Взбейте смесь с помощью миксера или венчика до получения пышной массы.
С помощью мелкой тёрки натрите цедру апельсина (только оранжевую часть без белой прослойки).
Добавьте в миску муку, цедру, разрыхлитель и 2/3 молотой корицы. Тщательно перемешайте тесто.
Яблоки нарежьте на тонкие ломтики и сразу же смешайте их с тестом, чтобы не потемнели.
Подготовьте форму для выпечки, покройте её пергаментом и немного смажьте сливочным маслом.
Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и посыпьте оставшимся сахаром и молотой корицей.
Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте пирог в течение 50-60 минут. Вы можете проверить готовность, воткнув в пирог деревянную шпажку или зубочистку. Если они выходят без прилипшего к ним теста, пирог готов.
Выньте пирог из духовки и дайте ему остыть в форме. Затем выньте пирог из формы и подавайте на стол. Приятного аппетита!