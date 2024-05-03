Тёртый яблочный пирог: эта домашняя выпечка делается просто, а выглядит очень эффектно

Тёртый пирог с яблоками: получается хрустящим, с умеренно сладкой начинкой

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Тёртый пирог с яблоками — это прекрасный вариант сладкой выпечки с хрустящим тестом. Рецепт этого десерта очень простой. Давайте попробуем приготовить этот вкуснейший яблочный пирог.

Фото: commons.wikimedia.org by megan.chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 250 г муки,

— 2 столовые ложки сахара,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— 1 щепотка соли,

— 100 г сливочного масла,

— 2 столовые ложки воды,

— 3-4 яблока,

— джем (по желанию, примерно 2 ст. ложки).

Приготовление:

Пропустите муку через сито и смешайте с сахаром, разрыхлителем и щепоткой соли. Добавьте нарезанное на кубики холодное сливочное масло и хорошо перетрите с мукой до состояния крошки. Добавьте холодную воду и замесите мягкое и гладкое тесто. Разделите его пополам, сформуйте два шара, оберните их плёнкой и поставьте в морозильник на 30-40 минут. Очистите яблоки и натрите их на крупной тёрке. По желанию можно смешать их с джемом, мёдом или небольшим количеством сахара, особенно если яблоки кислые. Разогрейте духовку до 190 °C. Подготовьте форму для выпечки диаметром 24-28 см, выстлав её пергаментной бумагой. Натрите половину теста на крупной тёрке, а затем распределите его по дну формы, приминая руками. На тесто выложите слой яблок. Натрите вторую половину теста и посыпьте им начинку с яблоками. Выпекайте тертый пирог с яблоками в течение 35-40 минут до получения золотистого цвета.

Тёртый пирог с яблоками готов! Он идеально подходит для чаепития или просто для угощения в течение дня. Приятного аппетита!