Признание MIA BOYKA: волосы выпали, а в "Евровидение" не верит

MIA BOYKA рассказала о "Евровидении", вере в потустороннее и изменении образа

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и актриса MIA BOYKA стала героиней подкаста "Ниче святого", где рассказала, что поехала бы на "Евровидение", но только с достойной песней. Она также поделилась своими взглядами на мистику, признав, что верит в потусторонний мир, но считает шоу "Битва экстрасенсов" постановкой.

Фото: инстаграм аккаунт Марии Бойко

MIA BOYKA оценивает свою популярность как уровень B+, отмечая, что она уже вырвалась из второй и третьей категории. Артистка рассказала о своём переходе от детских песен и образа с синими волосами к более взрослому стилю после выхода хита "Гагарин", который впечатлил аудиторию.

Она объяснила, что её волосы выпали из-за частого окрашивания, что стало толчком для смены имиджа. По её мнению, её отличают от других звёзд постоянство, стабильность и трудоспособность.