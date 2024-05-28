Признание MIA BOYKA: волосы выпали, а в "Евровидение" не верит

Певица и актриса MIA BOYKA стала героиней подкаста "Ниче святого", где рассказала, что поехала бы на "Евровидение", но только с достойной песней. Она также поделилась своими взглядами на мистику, признав, что верит в потусторонний мир, но считает шоу "Битва экстрасенсов" постановкой.
MIA BOYKA оценивает свою популярность как уровень B+, отмечая, что она уже вырвалась из второй и третьей категории. Артистка рассказала о своём переходе от детских песен и образа с синими волосами к более взрослому стилю после выхода хита "Гагарин", который впечатлил аудиторию.
Она объяснила, что её волосы выпали из-за частого окрашивания, что стало толчком для смены имиджа. По её мнению, её отличают от других звёзд постоянство, стабильность и трудоспособность.
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