Продажи живой и охлаждённой рыбы в крупных торговых сетях РФ увеличились на 32%

В России наблюдается увеличение спроса на рыбу

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году в России наблюдается увеличение спроса на рыбу, сообщает агентство "Прайм", ссылаясь на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рост потребления начался после периода, когда в стране отмечалось снижение спроса. В первом квартале продажи живой и охлаждённой рыбы в крупных торговых сетях выросли в среднем на 32%, а свежемороженой — на 16%. Этому способствовали стабилизация цен и рекордный уровень вылова продукции, пояснили специалисты.

В АКОРТ отметили, что с начала года минимальные розничные цены на рыбу, включая минтай, навагу и путассу, в крупнейших торговых сетях выросли менее чем на 1%, достигнув отметки в 143 рубля за килограмм. Это на 40% ниже среднерыночной цены по стране.