Продажи живой и охлаждённой рыбы в крупных торговых сетях РФ увеличились на 32%

В 2024 году в России наблюдается увеличение спроса на рыбу, сообщает агентство "Прайм", ссылаясь на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Рост потребления начался после периода, когда в стране отмечалось снижение спроса. В первом квартале продажи живой и охлаждённой рыбы в крупных торговых сетях выросли в среднем на 32%, а свежемороженой — на 16%. Этому способствовали стабилизация цен и рекордный уровень вылова продукции, пояснили специалисты.
В АКОРТ отметили, что с начала года минимальные розничные цены на рыбу, включая минтай, навагу и путассу, в крупнейших торговых сетях выросли менее чем на 1%, достигнув отметки в 143 рубля за килограмм. Это на 40% ниже среднерыночной цены по стране.
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