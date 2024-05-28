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Лука Дончич назвал игрока НБА, "рождённого для клатчей"

0:37
Спорт

Игрок команды "Даллас Маверикс" баскетболист Лука Дончич комплементарно высказался об игроке своего клуба Кайри Ирвинге.

Лука Дончич назвал игрока НБА, "рождённого для клатчей"
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Вот почему некоторые называют его мистер четвёртая четверть. Он рождён для клатчей. Вот почему мы просто отдаём мяч ему", — отметил Дончич.

Кстати, "Даллас" вырвал у "Миннесоты" победу. Матч закончился со счётом 116:107. Ирвинг же в третьей игре набрал 33 очка, совершил три подбора и отдал четыре результативные передачи.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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