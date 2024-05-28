Игрок команды "Даллас Маверикс" баскетболист Лука Дончич комплементарно высказался об игроке своего клуба Кайри Ирвинге.
"Вот почему некоторые называют его мистер четвёртая четверть. Он рождён для клатчей. Вот почему мы просто отдаём мяч ему", — отметил Дончич.
Кстати, "Даллас" вырвал у "Миннесоты" победу. Матч закончился со счётом 116:107. Ирвинг же в третьей игре набрал 33 очка, совершил три подбора и отдал четыре результативные передачи.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.