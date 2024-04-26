Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь

Как использовать полынь на участке

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Полынь обыкновенная с её серебристыми листьями и характерным запахом, часто встречается вдоль дорог, на лугах и дачных участках. И хотя многие рассматривают её как сорняк, она является древним лекарственным растением и обладает целым рядом полезных свойств. Например, полынь считается сильным инсектицидом и репеллентом, отпугивающим различных вредителей растений.

Фото: flickr.com by Matt Lavin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она эффективно борется с тлями, пилильщиками, белокрылками и другими вредителями, а также может использоваться в качестве профилактики от некоторых растительных болезней. Некоторые садоводы размещают ветки полыни вдоль грядок или вешают её на на деревья и кустарники. Кроме того, можно приготовить настой полыни и опрыскать им растения, поражеённые вредителями.

В саду полынь можно высаживать, особенно рядом с плодовыми деревьями, где она защищает их от вредителей. Она также отпугивает гусениц, плодожорок и мышей. Полынь выглядит хорошо в цветнике и хорошо сочетается с лавандой, колокольчиками и сантолиной. В общем, полынь — это растение с множеством полезных свойств, которое стоит рассмотреть для использования в саду и на огороде.