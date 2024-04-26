Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрессировщик Куклачев собирается вернуться на сцену после инфаркта
Как приготовить смесь "Заатар" с сумахом
Народный артист Белоруссии Эдуард Ханок спел песню Анны Асти
Мифы и факты о ботоксе: раскрытие секретов подтянутости и молодости кожи
Классик российской журналистики отмечает юбилей
Сын Елены Яковлевой изменил татуировки на лице и вновь испугал поклонников
Елена Летучая появилась на закрытии ММФК с костылями со стразами
В Ставропольском городе Невынномысск горят торговые павильоны площадью
Сестра Жанны Фриске сфотографировалась в бюстгальтере после пластики
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь

Как использовать полынь на участке

1:17
Садоводство » Цветы

Полынь обыкновенная с её серебристыми листьями и характерным запахом, часто встречается вдоль дорог, на лугах и дачных участках. И хотя многие рассматривают её как сорняк, она является древним лекарственным растением и обладает целым рядом полезных свойств. Например, полынь считается сильным инсектицидом и репеллентом, отпугивающим различных вредителей растений.

Как использовать полынь на участке
Фото: flickr.com by Matt Lavin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она эффективно борется с тлями, пилильщиками, белокрылками и другими вредителями, а также может использоваться в качестве профилактики от некоторых растительных болезней. Некоторые садоводы размещают ветки полыни вдоль грядок или вешают её на на деревья и кустарники. Кроме того, можно приготовить настой полыни и опрыскать им растения, поражеённые вредителями.

В саду полынь можно высаживать, особенно рядом с плодовыми деревьями, где она защищает их от вредителей. Она также отпугивает гусениц, плодожорок и мышей. Полынь выглядит хорошо в цветнике и хорошо сочетается с лавандой, колокольчиками и сантолиной. В общем, полынь — это растение с множеством полезных свойств, которое стоит рассмотреть для использования в саду и на огороде.

Полынь. Полынь горькая. Свойства полыни, применение.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Билан публично признался в любви известной певице. Кто стал новой избранницей исполнителя?
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Последние материалы
Певица Клава Кока похвасталась фигурой в купальнике в Дубае
Учёные доказали, что кошки не любят добывать еду
В Турции подтвердили отсрочку визита Эрдогана в США
Бывшая жена Шнурова Матильда прошлась по улицам США в откровенном наряде
Полина Гагарина устроила сюрприз дочери на ее семилетие
В Калуге арестован глава единого расчетного центра за хищение 40 млн рублей
Ключевая ставка осталась неизменной — 16 %
Сравни: уволенный сотрудник имеет право на выплату больничного
Любовь Аксенова появилась на закрытии ММКФ вместе с супругом
Салливан: мы рассматриваем вариант передачи ЗРК с Ближнего Востока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников