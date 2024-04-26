"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала в своем блоге снимок без макияжа. Поклонники прокомментировали фото словами "нелепый вид".
Артистка отправилась по магазинам и предстала в одной из примерочных в топе розового цвета с цветочным принтом. Также на ней была юбка-миди такого же оттенка. Брежнева отказалась от макияжа, а свой образ дополнила массивными кроссовками.
Подписчики звезды признались, что разочарованы ее внешним видом. Они написали, что она выглядит ужасно, а ее наряд оставляет желать лучшего.
В прошлом году 42-летняя украинская поп-исполнительница сообщила о разводе с супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака.
Ранее Дмитрий Колдун отправился в Минск из Москвы ради дочери.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".