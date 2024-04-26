"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала в своем блоге снимок без макияжа. Поклонники прокомментировали фото словами "нелепый вид".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Веры Брежневой в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка отправилась по магазинам и предстала в одной из примерочных в топе розового цвета с цветочным принтом. Также на ней была юбка-миди такого же оттенка. Брежнева отказалась от макияжа, а свой образ дополнила массивными кроссовками.

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