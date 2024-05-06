Куриная грудка с сыром и смесью чёрной фасоли и кукурузы: порадуйте близких запеканкой в мексиканском стиле

Куриная грудка с сыром и смесью чёрной фасоли и кукурузы — легко и быстро приготовить будничную запеканку в мексиканском стиле. Питательное блюдо, которое подходит и для детей.
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Ингредиенты
2 столовые ложки растительного масла
340 г нарезанного кубиками мяса куриной грудки без кожи и костей
1/2 упаковки смеси приправ для тако
1 банка консервированной чёрной фасоли
1 банка сладкой кукурузы
1/4 стакана сальсы
Вода по мере необходимости
1 чашка тёртого сыра
1,5 стакана измельчённых чипсов из тортильи
Приготовление
В большой сковороде на среднем огне обжарьте курицу в масле, пока она не будет полностью готова. Добавьте приправу для тако, фасоль, кукурузу, сальсу и немного воды. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 10 минут.
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Переложите смесь в форму для запекания. Сверху выложите 1/2 стакана сыра и измельчённые чипсы из тортильи. Выпекайте 15 минут. Добавьте оставшийся сыр и запекайте, пока сыр не расплавится и не начнёт пузыриться.