Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Весенняя подкормка яблонь
Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста
Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"
"Это было ужасно": Эмили Блант рассказала о пробах в фильм "Лев зимой"
Семь советов тем, кто только начинает бегать
ЦБ разрешил расторгать договоры с НПФ в период охлаждения
Автоэксперт Хайцеэр: снижение цен повлияло на рост продаж "легковушек" в России
Маск: доллар обесценится, если не удастся решить проблему госдолга
Куриная грудка с сыром и смесью чёрной фасоли и кукурузы: порадуйте близких запеканкой в мексиканском стиле

Мексиканская запеканка: как приготовить

1:19
Еда

Куриная грудка с сыром и смесью чёрной фасоли и кукурузы — легко и быстро приготовить будничную запеканку в мексиканском стиле. Питательное блюдо, которое подходит и для детей.

Мексиканская запеканка: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 340 г нарезанного кубиками мяса куриной грудки без кожи и костей
  • 1/2 упаковки смеси приправ для тако
  • 1 банка консервированной чёрной фасоли
  • 1 банка сладкой кукурузы
  • 1/4 стакана сальсы
  • Вода по мере необходимости
  • 1 чашка тёртого сыра
  • 1,5 стакана измельчённых чипсов из тортильи

Приготовление

  1. В большой сковороде на среднем огне обжарьте курицу в масле, пока она не будет полностью готова. Добавьте приправу для тако, фасоль, кукурузу, сальсу и немного воды. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 10 минут.
  2. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  3. Переложите смесь в форму для запекания. Сверху выложите 1/2 стакана сыра и измельчённые чипсы из тортильи. Выпекайте 15 минут. Добавьте оставшийся сыр и запекайте, пока сыр не расплавится и не начнёт пузыриться.
Мексиканская запеканка
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Мексиканская запеканка: как приготовить
Весенняя подкормка яблонь
Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста
Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"
"Это было ужасно": Эмили Блант рассказала о пробах в фильм "Лев зимой"
Семь советов тем, кто только начинает бегать
ЦБ разрешил расторгать договоры с НПФ в период охлаждения
Автоэксперт Хайцеэр: снижение цен повлияло на рост продаж "легковушек" в России
Маск: доллар обесценится, если не удастся решить проблему госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников