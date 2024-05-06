Куриная грудка с сыром и смесью чёрной фасоли и кукурузы: порадуйте близких запеканкой в мексиканском стиле

Мексиканская запеканка: как приготовить

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка с сыром и смесью чёрной фасоли и кукурузы — легко и быстро приготовить будничную запеканку в мексиканском стиле. Питательное блюдо, которое подходит и для детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

2 столовые ложки растительного масла

340 г нарезанного кубиками мяса куриной грудки без кожи и костей

1/2 упаковки смеси приправ для тако

1 банка консервированной чёрной фасоли

1 банка сладкой кукурузы

1/4 стакана сальсы

Вода по мере необходимости

1 чашка тёртого сыра

1,5 стакана измельчённых чипсов из тортильи

Приготовление

В большой сковороде на среднем огне обжарьте курицу в масле, пока она не будет полностью готова. Добавьте приправу для тако, фасоль, кукурузу, сальсу и немного воды. Накройте сковороду крышкой и тушите на среднем огне 10 минут. Разогрейте духовку до 175 градусов. Переложите смесь в форму для запекания. Сверху выложите 1/2 стакана сыра и измельчённые чипсы из тортильи. Выпекайте 15 минут. Добавьте оставшийся сыр и запекайте, пока сыр не расплавится и не начнёт пузыриться.