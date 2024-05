Американский бизнесмен Илон Маск предупредил о предстоящем обесценивании доллара

Американский бизнесмен Илон Маск предостерег о возможном обесценивании доллара, если проблему государственного долга США не удастся решить. Такое заявление он сделал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter*), принадлежащей ему.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic