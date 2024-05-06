Американский бизнесмен Илон Маск предупредил о предстоящем обесценивании доллара

Американский бизнесмен Илон Маск предостерег о возможном обесценивании доллара, если проблему государственного долга США не удастся решить. Такое заявление он сделал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter*), принадлежащей ему.
Опасения по поводу американского госдолга, который уже достиг 34 триллионов долларов, всё чаще высказывают эксперты и экономисты. Вашингтон призывают замедлить темпы заимствований, которые, по прогнозам, будут расти на триллион каждые 100 дней.
Экономист Лес Рубин отметил, что увеличение задолженности приводит к росту инфляции и снижению уровня жизни, а её текущий размер ставит под сомнение возможность дальнейшей выплаты процентов по долгу.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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