Урожай яблонь будет богатым: подкормите этим деревья весной

Весенняя подкормка яблонь

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Все садоводы мечтают о богатых урожаях яблонь, но далеко не каждый знает, как помочь своим деревьям в этом. Давайте разберёмся, что нужно предоставить яблоне для получения хороших и сладких плодов, а также для профилактики заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Садовые деревья произрастают на одном и том же месте в течение многих лет, извлекая различные питательные вещества из почвы. Со временем эти запасы истощаются, из-за чего яблоня не только лишается сил для образования обильного урожая, но и становится уязвимой перед различными заболеваниями.

В результате деревья начинают страдать и даже погибать. Поэтому подкормка становится жизненно важной, и её следует проводить в три сезона, при этом в каждый из них вносятся определённые питательные вещества.

Весенняя подкормка с приходом тепла растения выходят из зимней спячки. В это время для развития листьев и цветов им необходимы азот и калий. Эти элементы можно добавить, используя органические удобрения или минеральные добавки.

Для удовлетворения потребности в азоте хорошо подходят коровяк и птичий помёт. Они вносятся под корень, распределяясь в заранее подготовленной канавке. Обычно такие удобрения разбавляются в соотношении 1 кг навоза на 10 литров воды и настаиваются в течение нескольких дней.

Среди минеральных комплексов для яблонь отлично подходят сернокислый калий, суперфосфат и мочевина. Эти добавки следует смешать в бочке с водой и дать им настояться несколько дней до полного растворения, после чего внести под корень растения.