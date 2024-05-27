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Стали известны свежие подробности переговоров Ньюи с командами Ф-1

1:01
Спорт

Стали известны подробности о продолжении карьеры главы технического департамента "Ред Булл" Эдриана Ньюи после ухода из австрийской команды.

Стали известны свежие подробности переговоров Ньюи с командами Ф-1
Фото: Own work by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Автоспортивный обозреватель издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт сообщил свежие подробности о вариантах продолжения карьеры главы технического департамента "Ред Булл" Эдриана Ньюи. Ранее он покинул австрийскую команду.

Портал "Чемпионат", ссылаясь на Шмидта, пишет, что команда "Феррари" больше не заинтересована в подписании контракта с Ньюи. Однако кроме "Уильямса" и "Макларена", которые уже связывались с Эдрианом, претендентами на нынешнего сотрудника "Ред Булл" являются "Мерседес" и "Астон Мартин". Команда "Мерседес" связывалась с Ньюи.

Напомним, что он покинет "Ред Булл" по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Ранее сообщалось, что "Мерседес" якобы не собирается работать с Ньюи.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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