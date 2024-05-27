Компульсивное переедание: как разорвать порочный круг

Советы, как избавиться от компульсивного переедания

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Компульсивное переедание опасно как для физического, так и для психического здоровья.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Как предотвратить компульсивное переедание

Чтобы бороться с перееданием, ешьте только тогда, когда вы голодны. Важная задача — научиться осознавать чувство голода и сытости. Внимательно прислушивайтесь к своему телу.

Кроме того, ешьте продукты, которые насытят вас небольшими порциями. Тарелка должна содержать белки, полезные жиры, клетчатку и сложные углеводы. Это мясо, рыба, бобовые или грибы вместе с кунжутным маслом, авокадо, орехами, сливками, а также фрукты, овощи и зерновой хлеб, хрустящие хлебцы, крупы.

Планируйте своё питание заранее и придерживайтесь диеты. Старайтесь не пропускать приёмы пищи, так как сильный голод может спровоцировать переедание. Ешьте вовремя и равномерно в течение дня.

Ешьте медленно и не отвлекайтесь от еды. Важно сосредоточиться на еде, чтобы чувствовать себя сытым. Используйте правильную посуду, которая не делает порции меньше, чем они есть на самом деле.

Чтобы поддержать себя в стрессовой ситуации и перестать переедать, можно обратиться за психологической помощью.