Компульсивное переедание: как разорвать порочный круг

Компульсивное переедание опасно как для физического, так и для психического здоровья.
Чтобы бороться с перееданием, ешьте только тогда, когда вы голодны. Важная задача — научиться осознавать чувство голода и сытости. Внимательно прислушивайтесь к своему телу.
Кроме того, ешьте продукты, которые насытят вас небольшими порциями. Тарелка должна содержать белки, полезные жиры, клетчатку и сложные углеводы. Это мясо, рыба, бобовые или грибы вместе с кунжутным маслом, авокадо, орехами, сливками, а также фрукты, овощи и зерновой хлеб, хрустящие хлебцы, крупы.
Планируйте своё питание заранее и придерживайтесь диеты. Старайтесь не пропускать приёмы пищи, так как сильный голод может спровоцировать переедание. Ешьте вовремя и равномерно в течение дня.
Ешьте медленно и не отвлекайтесь от еды. Важно сосредоточиться на еде, чтобы чувствовать себя сытым. Используйте правильную посуду, которая не делает порции меньше, чем они есть на самом деле.
Чтобы поддержать себя в стрессовой ситуации и перестать переедать, можно обратиться за психологической помощью.
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