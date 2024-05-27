Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали о преимуществах накопительного страхования жизни
Госдума рассматривает компенсации для покупателей жилья
Старт продаж нового отечественного кроссовера Xcite X-Cross 7: все, что нужно знать
Говорим об известном заболевании картошки
Ветеринары рассказали о диете для собак
Стали известны свежие подробности переговоров Ньюи с командами Ф-1
Как создать идеальный свадебный макияж: советы профессионала
Треска, запечённая под сыром: очень вкусно и легко приготовить
Рязанову пришлось бороться с чиновниками Госкино, чтобы снять "Гусарскую балладу"
Компульсивное переедание: как разорвать порочный круг

Советы, как избавиться от компульсивного переедания

1:20
Здоровье

Компульсивное переедание опасно как для физического, так и для психического здоровья.

Советы, как избавиться от компульсивного переедания
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Как предотвратить компульсивное переедание

Чтобы бороться с перееданием, ешьте только тогда, когда вы голодны. Важная задача — научиться осознавать чувство голода и сытости. Внимательно прислушивайтесь к своему телу.

Кроме того, ешьте продукты, которые насытят вас небольшими порциями. Тарелка должна содержать белки, полезные жиры, клетчатку и сложные углеводы. Это мясо, рыба, бобовые или грибы вместе с кунжутным маслом, авокадо, орехами, сливками, а также фрукты, овощи и зерновой хлеб, хрустящие хлебцы, крупы.

Планируйте своё питание заранее и придерживайтесь диеты. Старайтесь не пропускать приёмы пищи, так как сильный голод может спровоцировать переедание. Ешьте вовремя и равномерно в течение дня.

Ешьте медленно и не отвлекайтесь от еды. Важно сосредоточиться на еде, чтобы чувствовать себя сытым. Используйте правильную посуду, которая не делает порции меньше, чем они есть на самом деле.

Чтобы поддержать себя в стрессовой ситуации и перестать переедать, можно обратиться за психологической помощью.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Домашний квас: готовим его на сухом квасе, дрожжах и изюме
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Делаем почву плодородной без использования навоза
Можно ли огородникам сыпать соду на грядки? Разбираемся в этом вопросе
Можно ли огородникам сыпать соду на грядки? Разбираемся в этом вопросе
Последние материалы
Ветеринары рассказали, почему кошка постоянно голодная
Скандальный побег: рэпер VACÍO оставил Россию и кинул лейбл на крупную сумму
Росстандарт утвердил новый "зеленый" ГОСТ
Вот из-за чего ягод на крыжовнике меньше
Chery представила новую базовую версию седана Arrizo 8: что изменилось
Ученые назвали метеориты, которые способны разрушить Землю
Эксперт Ващелюк назвала текущие котировки на рынке благоприятными для покупки доллара
Пять естественных методов для подтяжки груди без хирургических вмешательств
Глава RCC Клименко: Ислам Махачев в бое с Порье будет работать в стойке
Что можно сделать с испортившимися молочными продуктами?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников