Эксперт предупредил о кадровом кризисе: работодатели теряют позиции на рынке труда

Эксперт: российскому рынку труда грозят проблемы

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок труда превратился в рынок соискателей, где именно они, а не работодатели, диктуют свои условия на фоне рекордно низкого уровня безработицы.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Более 90% компаний во всех секторах экономики испытывают кадровый голод различной степени остроты. Такая ситуация чревата рисками: ускорением инфляции из-за повышения зарплат, замедлением роста ВВП и срывом производственных планов.

Об этой проблеме "МК" побеседовал с главным научным сотрудником ИМЭМО РАН и замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростиславом Капелюшниковым.

Решение проблемы через повышение зарплат

По мнению Капелюшникова, к этому вопросу нужно подходить осторожно. Эксперт использует месячные показатели динамики реальной заработной платы, очищенные от сезонных колебаний. По его расчетам, с середины 2020 года до второго квартала 2023 года реальная заработная плата практически не менялась, колеблясь вокруг уровня, достигнутого в марте 2020 года, когда началась пандемия.

Однако в начале 2023 года динамика изменилась, и зарплаты начали резко расти. По официальным годовым данным, прирост реальной заработной платы в прошлом году составил 7,8% — беспрецедентный показатель для последних лет. Если такая тенденция сохранится, "навес вакансий" может начать постепенно снижаться.

Глобальные риски длительного кадрового дефицита

Ситуация с длительным кадровым дефицитом несет в себе глобальные риски. Капелюшников отмечает, что зарплаты работников, скорее всего, будут расти. Многим предприятиям придется либо сокращать объемы производства, либо вовсе уходить с рынка из-за непомерно дорогой рабочей силы. В этом случае дефицит вакансий несколько сократится, но вряд ли достигнет уровня, наблюдавшегося до начала 2020-х годов.

В качестве примера Капелюшников приводит США, где "навес вакансий" снизился с 7,2% до 5,7% в прошлом году.