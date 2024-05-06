Во всем есть свои плюсы: какие гастрономические последствия ждут Оренбуржье

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Ученый Петров рассказал, что из-за паводка в Оренбуржье придут новые виды рыб

2:23
Зоосфера

После недавнего паводка в Оренбургской области местные жители начали собирать карасей и щук ведрами прямо в своих огородах. Такое перемещение рыб могло бы обогатить фауну местных водоемов новыми видами, однако также существует риск экологической катастрофы. Подробности о влиянии паводка на животный мир рек области вы найдете в нашем обзоре.

Ученый Петров рассказал, что из-за паводка в Оренбуржье придут новые виды рыб
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero

Серьезные последствия паводка ощутили многие жители Оренбургской области, тысячи остались без домов, а ущерб от стихии все еще подсчитывается. Тем не менее, даже в таких условиях рыбаки находят утешение, ведь рыба буквально сама попадает в их сачки или заплывает во дворы. Люди всех возрастов собирают рыбу голыми руками в ведра, сообщает 56orb.ru.

Однако по всей области находят поля, покрытые гниющей рыбой. Вода ушла, оставив за собой мелкие лужи, в которых рыба теперь гибнет. Председатель Общественного совета при Росгидромете и старший научный сотрудник Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова Вадим Петров в интервью рассказал, как паводок повлиял на водный мир региона.

Вадим Петров отметил, что паводок имел как положительное, так и отрицательное влияние на популяцию рыб. С одной стороны, увеличение объема воды и расширение ареала могут способствовать увеличению численности рыб за счет новых мест для нереста и кормежки. С другой стороны, сильные течения могут уничтожать икру и молодь. Паводок также стимулирует миграцию рыб между водоемами, что может привести к распространению инвазивных видов, нарушая баланс экосистемы.

Разлив может привести к значительным потерям икры, особенно если происходит в период нереста. Оставшаяся после паводка рыба в пересыхающих озерах может стать источником заболеваний. Важно проводить экологический мониторинг и принимать меры по сохранению популяций рыб и восстановлению их среды обитания, чтобы минимизировать негативные последствия и использовать естественные процессы для улучшения условий развития рыбных ресурсов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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