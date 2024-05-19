Муцениеце рассказала, когда будет готова раскрыть правду про роман с Чуйковым

"КП": Агата Муцениеце расскажет о романе с Иваном Чуйковым во время мюзикла

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце рассекретит роман с ведущим Иваном Чуйковым во время мюзикла на премии телеканала RU. TV.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Чуйкова в Инстаграм is licensed under public domain

В беседе с "КП" продюсер канала Михаил Богомолов рассказал, что церемония пройдет в формате мюзикла.

"Будут участвовать десятки артистов. Но каждый из исполнителей сыграет свою роль, станет частью истории любви. Это будет круто!" — заверил он.

Любовь между Чуйковым и Муцениеце станет центральной в постановке, но и другие артисты смогут рассказать о своих чувствах. Как сообщили инсайдеры, у Ивана и Агаты обычный пиар-роман.

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