Муцениеце рассказала, когда будет готова раскрыть правду про роман с Чуйковым

Актриса Агата Муцениеце рассекретит роман с ведущим Иваном Чуйковым во время мюзикла на премии телеканала RU. TV.
В беседе с "КП" продюсер канала Михаил Богомолов рассказал, что церемония пройдет в формате мюзикла.
"Будут участвовать десятки артистов. Но каждый из исполнителей сыграет свою роль, станет частью истории любви. Это будет круто!" — заверил он.
Любовь между Чуйковым и Муцениеце станет центральной в постановке, но и другие артисты смогут рассказать о своих чувствах. Как сообщили инсайдеры, у Ивана и Агаты обычный пиар-роман.
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