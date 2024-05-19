Для здоровья сердца: полезный шоколадный смузи с арахисовым маслом, бананами и молоком

Смузи — это блаженство в знойный полдень. Этот напиток насыщает, а также восстанавливает энергию.
Приготовьте шоколадно-арахисовый смузи, который доставит настоящее удовольствие. Всё, что вам нужно, это немного бананов, арахисовое масло, молоко, какао-порошок, взбитые сливки.
Арахисовое масло известно своими полезными свойствами. Оно улучшает здоровье сердца, а также контролирует уровень глюкозы в крови. Полезны для сердца богатые калием бананы.
Очистите и нарежьте бананы. Добавьте бананы вместе с арахисовым маслом, какао-порошком, взбитыми сливками и молоком в блендер и взбейте. Разлейте по бокалам, украсьте взбитыми сливками и сразу подавайте.
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