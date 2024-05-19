Для здоровья сердца: полезный шоколадный смузи с арахисовым маслом, бананами и молоком

Шоколадный смузи с арахисовым маслом: оригинальный рецепт

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи — это блаженство в знойный полдень. Этот напиток насыщает, а также восстанавливает энергию.

Фото: commons.wikimedia.org by frank mckenna frankiefoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Приготовьте шоколадно-арахисовый смузи, который доставит настоящее удовольствие. Всё, что вам нужно, это немного бананов, арахисовое масло, молоко, какао-порошок, взбитые сливки.

Арахисовое масло известно своими полезными свойствами. Оно улучшает здоровье сердца, а также контролирует уровень глюкозы в крови. Полезны для сердца богатые калием бананы.

Ингредиенты

2 банана

3 столовые ложки арахисового масла

Взбитые сливки по желанию

1 стакан молока

2 чайные ложки какао-порошка

2 столовые ложки жареного арахиса

Приготовление

Очистите и нарежьте бананы. Добавьте бананы вместе с арахисовым маслом, какао-порошком, взбитыми сливками и молоком в блендер и взбейте. Разлейте по бокалам, украсьте взбитыми сливками и сразу подавайте.