Освежающий и полезный смузи с черникой, лимонадом и мёдом: поможет снять стресс

Попробуйте этот простой смузи с черничным лимонадом. Освежающий напиток готовится из свежей черники и лимонада с небольшим количеством мёда.
Черника считается суперпродуктом, содержащим множество антиоксидантов, которые помогают снять стресс.
Вымойте свежую чернику, положите её в чашу блендера, добавьте лимонад и мёд и взбейте. Затем добавьте кубики льда в блендер и ещё раз перемешайте. При подаче украсьте смузи свежими листьями базилика или замороженной черникой.
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