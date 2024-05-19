Освежающий и полезный смузи с черникой, лимонадом и мёдом: поможет снять стресс

Как приготовить смузи с черникой и лимонадом

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот простой смузи с черничным лимонадом. Освежающий напиток готовится из свежей черники и лимонада с небольшим количеством мёда.

Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Черника считается суперпродуктом, содержащим множество антиоксидантов, которые помогают снять стресс.

Ингредиенты

1 чашка черники

100 г мёда

1,5 стакана лимонада

Кубики льда по мере необходимости

Приготовление

Вымойте свежую чернику, положите её в чашу блендера, добавьте лимонад и мёд и взбейте. Затем добавьте кубики льда в блендер и ещё раз перемешайте. При подаче украсьте смузи свежими листьями базилика или замороженной черникой.